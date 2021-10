Motagua cerca de otra semifinal de Liga Concacaf

Los cuartos de final de la Liga Concacaf entre equipos catrachos, Marathon y Motagua, se inicia esta noche en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», en donde los «verdes» defienden su localía ante un poderoso cuadro capitalino que lleva un plantel de lujo.

MARATHON VRS. MOTAGUA

En el plano internacional Motagua no ha sido más que Marathon, pero quizás la mejor plantilla «azul» pueda pesar en esta serie a doble juego donde la ida se disputará en San Pedro Sula, en donde los «verdes» deben sacar su ventaja respectiva para no sufrir en su visita al estadio Nacional.

La buena noticia para los «verdes» es que contarán con el seleccionado Kervin Arriaga, quien no jugó en Liga el pasado domingo en el Nacional.

Este duelo no será decisivo, pero Marathon debe buscar que los «azules» no les anoten porque los goles de visita valen doble en este torneo.

DATO HISTÓRICO:

Antecedente en Concacaf, 1 de noviembre de 2002, Estadio Nacional de Tegucigalpa, ganó Motagua 2-1, goles «azules» del argentino José Mauricio Pacini (38′ y 67′), mientras descontó por los «verdes», Emil Martínez.

LIGA CONCACAF: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHON VRS MOTAGUA

Jueves 21 octubre del 2021

Estadio: Olímpico Mario «Cofra» Caballero, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, TVC

Árbitro: Walter López (Guatemala)