Jugador de la NFL, Tim Tebow entrega su corazón a los niños de Guatemala

En los últimos días el nombre de Tim Tebow se ha robado los titulares y las portadas tras anunciar su regreso a la National Football League (NFL) con el equipo de Jacksonville Jaguars.

Fue tan fuerte su retorno al máximo circuito del deporte estadounidense que su camisa fue una de las más vendidas tras la confirmación.

Pero, Tebow también ha sido noticia al inaugurar su primer centro de atención para los niños y las niñas con Síndrome de Down en Quetzaltenango, Guatemala. Desde 2018, el nuevo jugador de los Jaguars ha apoyado con fondos a la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down.

El deportista de 33 años anunció en sus redes sociales la inauguración de su centro de atención. “¡Encantado de anunciar la gran inauguración de Tebow Down Guatemala! Fe, esperanza y amor está llegando a los rincones más lejanos de Guatemala. Emocionado de trabajar en las áreas remotas de Guatemala para llevar terapias, consejería, educación y comunidad a familias como Isabella y sus hijos. ¡Gracias a la familia TTF por ayudarnos a construir esta nueva escuela y centro de apoyo para niños con necesidades especiales y sus familias!” escribió Tim Tebow en sus redes acompañado de cuatro fotografías.

Tim Tebow en Guatemala y su ayuda a la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down

ESPN Digital conversó con Alfredo Salazar, cofundador de la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, sobre el interés de Tim Tebow en ayudar a las familias con hijos con Síndrome de Down.

La Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down fue fundada en 2005 por Alfredo y su esposa, Irene de Salazar. En 2018 iban a realizar su primer evento de Night to Shine, las cuales son fiestas tipo graduación para personas con discapacidad intelectual. Ocho días antes de realizar su primer evento, Alfredo recibió una llamada de una de las vicepresidentas de la fundación de Tim Tembow.

“Me dice: ‘Alfredo, hemos estado pensado, hemos estado platicando, leyendo todo lo que ustedes han hecho durante tantos años y queremos que Tim vaya a su Nigth to Shine’”. Le solicitaron a Salazar realizar otra Night to Shine un día antes por la agenda del jugador.

Tim Tebow estuvo presente en la primera Night to Shine de la Asociación Guatemalteca. “Él vino en su avión privado y pasó un par de horas acá en Guatemala. Se fue enamorado de Guatemala, se fue enamorado de lo que hacíamos, se fue enamorado de todo lo que hemos hecho en estos años y antes de irse me dijo que él quería mandar la Junta Directiva de su fundación para que vean lo que nosotros hacemos”.

“Un par de meses después varios directivos de su fundación nos visitaron y decidieron apoyarnos con fondos para terapias y para que más personas con discapacidad intelectual tuvieran más acceso a estos servicios. En 2019 les comentamos que en el Altiplano había mucha necesidad y que en Quetzaltenango es un lugar estratégico para poder trabajar otras áreas aledañas. Esperábamos finalizar en 2020, pero por la pandemia nos atrasó. Fue hasta en 2021 que empezó a funcionar el centro Tebow Down Guatemala”.

Alfredo no podía creer que una figura como Tim Tebow estaba interesado en apoyar. “Fue impactante porque él en Estados Unidos es un rockstar, la gente lo quiere mucho”. El jugador de los Jaguars junto a su esposa Demi-Leigh Nel-Peters, ex Miss Universo 2018, realizan cenas de gala y campeonatos de golf para recaudar financiamiento para sus diferentes organizaciones.

Salazar espera que Tim Tebow regrese a Guatemala, pero está consciente que es complicado. “Si hemos platicado para que pueda volver a venir. Sin embargo, su agenda está apretada y más ahora que empezó a jugar de nuevo en la NFL”. La Asociación seguirá trabajando de la mano con la Fundación Tebow y con la mira de crear más centros de atención. (GG) (Espndeportes)

Thrilled to announce the grand opening of Tebow Down Guatemala! Faith, Hope, and Love is reaching the far corners of Guatemala. pic.twitter.com/SjXUxXDN04

— Tim Tebow (@TimTebow) May 22, 2021