En vivo, Segundo Tiempo: Canadá (1)- (1) Honduras

Otro sueño mundialista se inicia de visita y en suelo canadiense donde inició el último que tuvimos y que logramos con gran éxito coronar en Brasil 2014 con el técnico colombiano Luis Fernando Suárez.

Ahora es otro momento, otros protagonistas, poco sobrevivientes, en donde la ilusión hondureña es clasificar con el uruguayo Fabián Coito Machado, quien si logra la hazaña sería recordado por siempre, pero si fracasa pasará como otros más de la lista negra que han estado a lo largo de la historia donde únicamente son bien recordados: «Chelato» Uclés (QDDG), Reinaldo Rueda Rivera y Suárez.

CANADÁ HONDURAS

No va ser un partido fácil ni mucho menos, los canadienses son un equipo distinto en las últimas eliminatorias donde han participado, pero últimamente están trabajando para recordar su mejor época, en los años ochentas que clasificaron al Mundial de México 1986, para ello cuentan con figuras internacionales de mucho renombre.

En esta ocasión los canadienses han recuperado figuras como Alphonso Davies, que regresa tras su lesión previa a la Copa Oro, Cyle Larin, Jonathan David y también personal que no pudo ser convocado para el mismo certamen como el arquero Milan Borjan y Atiba Hutchinson. Y es que el gran sueño de ellos es jugar una fase final de CONCACAF por primera vez en 25 años, pero hoy recibe a una Honduras ávida de éxito y llena de ilusiones, aunque no contemos con todo el equipo porque Albert Elis no pudo ser de la partida por una lesión.

A pesar de la localía, el duelo luce parejo, ambos equipos son peligrosos, pero el mayor riesgo lo lleva Honduras a pesar de que tendrá la reaparición de jugadores importantes y de experiencia internacional como como Anthony Lozano, Andy Najar y otros que regresan a la bicolor nacional, pero que no son del todo la solución absoluta si no se adaptan a un grupo humano que llega a proponer el partido, buscando sumar puntos de visita.

DATO HISTÓRICO:

Único triunfo catracho en Canadá, 6 septiembre 2008 en el Saputo Stadium de Montreal. Los canadienses ganaban con gol de Adrian Serioux (5′), pero Ramón Núñez le dio al vuelta al marcador.

RUMBO A QATAR 2022-ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CANADÁ VRS. HONDURAS

Jueves 2 septiembre 2021

Estadio: BMO, Toronto, 6 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Fernando Guerrero (México)