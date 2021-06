Barcelona ofrece a Griezmann a la Juventus

Con los fichajes de Sergio Agüero, Eric García y Emerson, la masa salarial en FC Barcelona subió, y el club se encuentra en problemas por eso. Ahora, la directiva está buscando las maneras de solucionar el tema sin que este afecte en lo deportivo.

Esta semana se conoció que a Joan Laporta no le caería nada mal la salida de Antoine Griezmann del club ya que es el segundo salario más alto de la plantilla, y según ha informado Calciomercato, el futbolista francés habría sido ofrecido a la Juventus de Turín en caso tal Cristiano Ronaldo decida no continuar en La Vecchia Signora.

Según indica el medio anteriormente mencionado, el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una intriga para el equipo italiano. El futbolista portugués aún no ha tomado una decisión definitiva y se siente atraído por la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Manchester United.

En Barcelona están atentos a lo que suceda con el delantero de la Juventus. El equipo blaugrana no está interesado en hacerse con el fichaje de Cristiano Ronaldo, pero tendría en casa al sustituto perfecto del jugador: Antoine Griezmann.

«Antoine Griezmann fue propuesto a la Juventus en los últimos días por el club blaugrana, hoy descontento y fuera de los planes del presidente Laporta», así lo citó Calciomercato.

En esta operación solo habría un problema para la Juventus, y es que Barcelona no lo dejaría salir por mínimo 120 millones de euros (cantidad que le pagó al Atlético de Madrid para hacerse con su fichaje), dinero que para los italianos es prácticamemte imposible de pagar teniendo en cuenta que el sueldo de Griezmann ronda los 18 millones de euros netos.

Sin embargo, en la mesa habría una propuesta de cesión que no obligaría a la Juventus tener que pagar demasiado por el jugador. (GG) (Bolavip)