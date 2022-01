Canadá y Estados Unidos se disputan el primer puesto del octogonal

Con el arbitraje del jamaiquino Daneon Parchment, Honduras y Canadá miden fuerzas por la novena fecha rumbo a Qatar 2022 en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero».

HONDURAS: Luis «Buba» López, Diego Rodríguez, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Wisdom Quaye, Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Edwin Rodríguez, Anthony Lozano, Rommel Quioto y Alberth Elis.

CANADÁ: Milan Borjan, Atiba Hutchinson, Alistar Johnstone, Samuel Adekugbe, Steven Vitoria, Samuel Piette,Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Jonathan David y Scott Kennedy.

Goles:

Canadáse adelanta con autogol de Denil Maldonado, minuto 11

Davis en contragolpe pone el 2-0, minuto 72

Tajon Buchanan puts the Honduran backline under attack and leads to the own goal. This man… #problem. #CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/XFzhNuqEJe

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) January 28, 2022