Olimpia a otra gran final del fútbol hondureño

Todo está listo para conocer esta noche a los dos finalistas de la Liga Nacional en su torneo Apertura 2021-2022, cuando casi simultáneamente Real España-Motagua y Vida-Olimpia, nos den a los dos finalistas del presente campeonato de liga.

En San Pedro Sula en la llave número uno, al Real España le bastará un empate para avanzar la final, dejando fuera Motagua por la igualda 1-1 de la ida en Tegucigalpa, mientras en la otra llave el Vida debe ganar por dos goles de diferencia para eliminar al Olimpia, club que lo venció 2-0 en la capital.

REAL ESPAÑA VRS MOTAGUA

Es un clásico de muchas alternativas, Real España tiene todo para celebrar, su afición, un estadio lleno, jugando mejor y con un empate vuelve a una final después de cuatro años, pero enfrente tiene a Motagua, uno de los dos equipos que mejor ha jugado los último ocho años y que no ha desperdiciado ningún chance de ir a una final.

Si hay un equipo peligroso en esta instancia es el cuadro azul, no lo pueden dar por muerto, pero si mantiene la realeza su ritmo de la ida, aprovechando el cansancio físico y mental del rival pueden ganar la llave sin problemas, máxime si al medio tiempo el marcador les favorece.

Partido de mucho morbo y de pronósticos reservados, aunque hay ligero favoritismo en esta ocasión para Real España.

DATO HISTÓRICO:

En el juego de la ida realizado justamente hace una semana en el estadio Nacional de Tegucigalpa empataron 1-1, gol visitante de Junior García, quien además hizo gol en propia puerta.

VIDA VRS. OLIMPIA

Olimpia es el mero tatascan de las finales, es muy complicado que no avance, ya que solo Motagua, Real España y Marathon lo han dejado fuera, mientras al Vida siempre lo deja ilusionado con volver a una final, ya que solamente participaron en una, en 1981 cuando fueron campeones por primera vez.

La serie de hoy también lleva sello albo, no porque hablemos de historia, sino simplemente por lo que pasó en el ida en Tegucigalpa, donde Olimpia en un duelo apretado ganó 2-0, si jugar un gran partido, pero esos goles son suficientes para darle alas a ellos y poner contra a la pared al Vida que debe salir a morirse desde el primer minuto no para buscar un solo gol sino dos, ya que si lo consigue por su mejor posición en la tabla los colocaría en la final.

La tarea no es fácil, Olimpia es el mandamás de torneos cortos, rey de copas y solamente una noche desastrosa lo dejaría fuera de la final y con la opción de pelear el tetracampeonato nacional.

DATO HISTÓRICO:

En el juego de Ida realizado el pasado domingo en Tegucigalpa, Olimpia ganó con goles de Axel Maldonado y Jerry Bengttson.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VR. MOTAGUA

Sábado 11 de Diciembre del 2021

Estadio: General Francisco Morazán, 7:00 pm.

Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada

VIDA VRS OLIMPIA

Sábado 11 de Diciembre del 2021

Estadio: Ceibeño, 7:30 pm.

Transmite: Todo Deportes TV +

Árbitro: Armando Castro