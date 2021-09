Messi iguala a Pelé como máximo goleador de selecciones en Sudamerica

Honduras y Estados Unidos buscarán esta noche afanosamente los tres puntos que los metan de lleno en la pelea de las tres plazas directas al Mundial Qatar 2022, ambos llegan en idénticas condiciones, dos empates en sus partidos anteriores, con la diferencia que los norteamericanos ya jugaron uno en casa.

Por lo anterior el juego de esta noche en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero» reviste vital importancia para ambos, pero no será decisivo en este momento, sino al sumar los puntos en el conteo final.

HONDURAS – ESTADOS UNIDOS

Para muchos por plantel y roce internacional, Estados Unidos es uno de los favoritos a las tres plazas directas, pero en la cancha aún no han mostrado todo su poder, ya que no han sido muy superiores a El Salvador ni a Canadá jugando en casa, por lo que esta visita a Honduras es de riesgo, ya que se supone que la escuadra nacional no dejará escapar los puntos de casa como una estrategia para ir al cuarto mundial.

Para esta noche Alex López está descartado, Edwin Rodríguez casi pasa igual, mientras Romell Quioto y Anthony Lozano siguen entre algodones, mientras Andy Najar, Maynor Figueroa y Deiby Flores casi fijos su retorno a la titularidad sino es que a última hora el seleccionador, el uruguayo Fabián Coito haga otro invento.

Estados Unidos también muestran algunas bajas como Sergiño Dest, Weston McKennie y Giovani Reyna, pero a última hora han sumado a Jackson Yueill del San José Earthquakes, quien jugó la final four Concacaf y se coronó campeón.

Se espera un gran partido y sobre todo aliento total del público para buscar dejar en casa tres puntos claves para ir al mundial si la bicolor pierde, dejará más dudas que esperanza de cara a los siguientes once partidos de la eliminatoria. (GG)

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en el Estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», 5 Septiembre 2017, Honduras y Estados Unidos empataron 1-1. Gol catracho de Ronmel Quioto a los 27 minutos, mientras la anotación visitante de Bobby Wood (85)

HONDURAS VRS. ESTADOS UNIDOS

Fecha: Miércoles 8 septiembre 2021, 8:30 p.m.

Estadio: Olímpico «Mario Cofra Caballero», San Pedro Sula

Transmite: TVC

Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México)