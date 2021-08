Barcelona a primer clásico en San Mamés con público y sin Messi

Marathon va en serio en todo, apunta a ganar todos los torneos en este 2021, busca la Liga, pero también la Liga Concacaf, para ello quiere ratificar esta noche en el estado Olímpico su favoritismo ante el aguerrido Cacique Diriangén de Nicaragua que llega con toda sus figuras para encarar al cuadro sampedrano en duelo valedero por la primera ronda de la justa regional.

MARATHON CACIQUE DIRIANGÉN

Marathon juega distinto, gusta su entusiasmo y gran fútbol, con ideas claras de que necesitan para ganar, que hay que saberse defender primero y luego buscar el pórtico contrario y doblegar al rival, no importando si es el más pintado o el más humilde que tiene enfrente.

Este Marathon del uruguayo Martín «Tato» García ha dado un cambio radical, como si el club necesitaba un refrescamiento en otras manos, sin menospreciar el excelente trabajo que dejó el argentino Héctor Vargas, ya que siempre los cambios en ciertos momentos son oportunos y al parecer en la escuadra verde ha llegado a tiempo.

Hoy se la juega ante un equipo aguerrido como el Cacique Diriangén de Nicaragua que no va regalar nada a pesar de la desventaja 1-0 en casa, ya que tienen buenos jugadores y está bien dirigido por el brasileño Flavio da Silva, pero deberá hacer un extra porque este Marathon ha cambiado y no es tná fácil doblegarlo. (GG)

DATO HISTÓRICO

En la ida realizada el martes 3 de agoto en el estadio Nacional de Managua, Marathon ganó con solitario gol de Mario Martínez.

LIGA CONCACAF 2021: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHON-CACIQUE DIRIANGÉN

Miércoles 18 agosto 2021

Estadio: Olímpico Mario Cofra Caballero, San Pedro Sula, 8:00 p.m.

Transmite: Espn Deportes 2