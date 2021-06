Tarde de consagración en la sede del Victoria

Sin duda de que para el Club Deportivo Victoria es el día 0, el que han esperado desde su fatìdico descenso en 2016, cuando el primer campeón amateur se iba por primera vez en forma efectiva a la Liga de Ascenso luego de hubo desacuerdos dirigenciales que terminaron dividiendo al club y lo hundieron en el peor fracaso de su historia.

Hoy seis años después un grupo joven de dirigentes encabezados por Javier Cruz pueden hacer realidad un sueño de la afición de la jaiba brava volver a la Liga donde celebraron títulos y hechos importantes en el fútbol profesional de Honduras.

VICTORIA ATLÉTICO PINARES

El partido no será fácil, a pesar de que el Victoria sacó una buena ventaja de visita, ya que el rival no ha renunciado a la posibilidad del ascenso y buscará paso a paso igualar la serie, darle vuelta y llevarse la coron hasta occidente.

Parece difícil la tarea, pero todo esto dependerá de la forma como afronta el equipo local el juego, ya que si llegan con el mismo ímpetu de su visita a Ocotepeque posiblemente ratifiquen su gran momento y su añorado ascenso.

Será un partido bravo de inicio al final, ojalá que el arbitraje del internacional Selvin Brown no tenga ninguna incidencia con el resultado final. (GG)

DATO HISTÓRICO:

El Victoria ha logrado dos ascensos desde la Liga Mayor Ceibeña Dionisio de Herrera, pero si hoy consuma su tercero, será el primero a nivel de la Liga de Ascenso.

REGLAMENTO PARA ASCENDER A LIGA NACIONAL:

En caso de empate en puntos y diferencia de goles, es decir otro triunfo del visitante, el Atlético Pinares, se va al alargue y luego los penalties si no hay ganador.

GRAN FINAL ASCENSO 2020-2021: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA-ATLÉTICO PINARES

Sábado 12 junio 2021

Estadio: Sede Club Deportivo Victoria, La Ceiba, 2:30 p.m.

Transmite: Teleceiba Internacional, TNH Deportes

Árbitro: Selvin Brown.