UPNFM con la obligación de ganar en casa

La jornada 14 del Apertura 2023-2024 se pone en marcha esta tarde con el duelo entre los «lobos» de la UPNFM y los «rojos» del Vida en donde ambos urgen del triunfo para ubicarse mejor en la tabla de posiciones.

La acción continúa el domingo con el Superclásico entre Olimpia y Motagua en el estadio Nacional, mientras en Tocoa, Real Sociedad espera al Olancho y en La Ceiba, Victoria encara al Marathón.

La fecha se concluye el lunes por la noche, donde Real España encara al Génesis en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero».

UPNFM VRS VIDA

Los «lobos» de la UPNFM no hicieron un mal partido ante Génesis en Comayagua en el debut de su entrenador Ramón Maradiaga, pero necesitan ganar para ir saliendo de la ùltima posición y esta tarde es una oportunidad idònea porque encara un modesto Vida que juega bien, pero que no tiene un once invencible.

Los «rojos» iniciaron muy flojos pero tuvieron una seguidilla de buenos resultados que concluyó con la derrota ante Motagua, pero están en zona de clasificación y estos puntos son vitales, ya que perdiendo podrían salir de esa zona de privilegio, aunque la tabla está bastante apretada del segundo al noveno lugar.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 25 febrero 2023, UPNFM triunfó 3-0 con goles de Jonhy Leverón (p), Jefryn Macías y Carlos Róchez. (GG)

APERTURA 2023-2024: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS. VIDA

Sábado 21 de octubre del 2023

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 5 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar