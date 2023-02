Doblete de lujo en el Emilio Williams

La primera vuelta del Clausura 2022-2023 se cierra con un doblete de lujo en el estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca, en donde a primera hora, la UPNFM enfrenta al Vida, mientras en el estelar el Motagua recibe al Honduras Progreso. El otro partido sabatino, Real España y Olancho miden fuerzas en el estadio Morazán.

La jornada IX se completa el domingo con dos partidos, en Tocoa, Real Sociedad recibe a Marathon, mientras Victoria espera en La Ceiba, al líder, invicto y campeón nacional, Olimpia.

REAL ESPAÑA VRS OLANCHO FC



Es un duelo clave para ambos, ya que buscan los primeros lugares, pero es la realeza el más surgido porque si triunfan los olanchanos se alejan tres puntos más en el segundo lugar. Real España no ha sido todo lo efectivo que esperan y ya suman tres partidos sin conocer la victoria, mientras Olancho viene de un empate impensado ante Real Sociedad en casa.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente de local del España, 12 noviembre del 2022 en Choloma, la realeza ganó 4-3 con goles del argentino Ramiro Rocca (3) y Darixon Vuelto. Los goles olanchanos de CristianAltamirano (2), Ángel Villatoro.

MOTAGUA VRS HONDURAS PROGRESO



Motagua no puede perdonar más, la obligación es de ganar y en forma convincente con un once lanzado al ataque y no temeroso, ya que la inversión es grande, aunque el Honduras Progreso no llega a regalar nada, ellos se juegan la categoría, por lo que sumar un punto puede ser muy valioso ante uno de los equipos poderosos de la Liga.

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que el Honduras Progreso le ganó al Motagua de visita fue el 23 marzo 1969, solitario gol del “Chorro” Acosta en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

UPNFM VRS VIDA



Los «lobos» de la UPNFM después de esa goleada dolorosa ante Olimpia, busca reencontrar el camino de la victoria ante un Vida urgido de buenos resultados y de mejor rendimiento. Para ambos es clave ganar para estar en zona de clasificación, máxime los ceibeños que están un tanto retirados de los mejores de la Liga.

DATOS HISTÓRICOS:

Por séptima vez jugarán en el estadio Emilio Williams, el más reciente, 19 de noviembre del 2022, ganó UPNFM 3-2 con goles de Jonhy Leverón (p), Lesvin Medina, Enrique Vázquez. Por los rojos autogol Axel Gómez y gol de Elison Rivas. (GG)

CLAUSURA 2022-2023: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS. VIDA

Sábado 25 febrero 2023

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 5:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

REAL ESPAÑA VRS. OLANCHO FC

Sábado 25 febrero 2023

Estadio: General Francisco Morazán, SPS, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

HONDURAS PROGRESO VRS. MOTAGUA

Sábado 25 febrero 2023

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar