Nottingham Forest cesa a su director técnico Sean Dyche

Acechado por el descenso en la Premier League, el Nottingham Forest despidió el miércoles a su director técnico, Sean Dyche.

El empate 0-0 con el colista, el Wolverhampton, este miércoles por la vigesimosexta fecha de la liga inglesa, fue el detonante para el cese de Dyche.

«El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido relevado de su cargo como entrenador», declaró el club en un comunicado en X.

«Queremos agradecer a Sean y a su equipo su esfuerzo durante su etapa en el club y les deseamos mucha suerte en el futuro», agregó el histórico club ingles, dos veces campeón de Europa (1979 y 1980)

El Nottingham ocupa el 17 puesto de la Premier, con 27 puntos, solo tres unidades más que el West Ham United, que está decimoctavo y es primer equipo en zona de descenso a la Championship (segunda división).

Tras el empate ante el casi descendido Wolverhampton (último con solo 9 unidades), un pesimista Dyche reconoció que su puesto peligraba y que el volátil propietario del equipo, Evangelos Marinakis, podía decidir despedirlo.

Marinakis ya despidió a Nuno Espirito Santo y a Ange Postecoglou esta temporada y su paciencia volvió a agotarse después de que el Nottingham Forest no lograra un gol a pesar de haber disparado 35 veces este miércoles.

El equipo de Dyche fue abucheado al final del partido.

«El propietario ha sido justo conmigo, sin lugar a dudas», declaró tras el empate. «Si alguien decide cambiar en el fútbol ahora, es su decisión. Todos lo hemos visto», concluyó. «Así es el fútbol ahora, es la realidad».

El Nottingham Forest brilló con Nuno la temporada pasada y se clasificó a la Europa League, pero el técnico portugués fue destituido tras un desacuerdo con Marinakis sobre los fichajes. (AFP)

