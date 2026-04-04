“Potros” remontan a cholomeños

El Olancho FC remontó 3-1 al CD Choloma en partido que abrió la jornada 16 del torneo Clausura de la Liga Nacional, efectuado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.

Los “potros” frenaron la escalada de los “maquileros”, y se afianzaron en el quinto lugar de la tabla al llegar a 21 puntos, dejando séptimos al Choloma con 14 y expuestos a ser nuevamente superados por el Victoria en la tabla general donde lucha por no perder la categoría.

Las acciones fueron muy reñidas y entretenidas de inicio a fin, los cholomeños comenzaron sorprendiendo con un juego muy vistoso y vertical, y rápidamente enmudecieron el estadio, con tempranera anotación del paraguayo Enrique Borjas, quien al minuto 13 con disparo cruzado venció a Harold Fonseca para el 1-0 de la noche.

La alegría para los visitantes duró poco, los “potros” igualaron al minuto 24 con anotación de Aaron Cabrera, tras un desvío de la defensa.

Luego Deyron Martínez con potente disparo fuera del área hizo volar a Mariano Pineda quien evitó le segundo de la noche para los de casa.

La remontada para los olanchanos la hizo Marlon “machuca” Ramírez, quien aprovechó un rebote de Pineda para anotar el 2-0.

En el segundo tiempo “Potros” aumentó el marcador en una gran jugada de Carlos Argueta que concretó el panameño Jorlian Sánchez.

Choloma a pesar de estará abajo en el marcador nunca renunció al ataque y estuvo cerca de des contar con remate de cabeza de Brayan Barrios.

Los olanchanos tuvieron para llevarse los tres puntos con un marcador más amplio de no ser por las atinadas intervenciones del portero Mariano Pineda.

Alineaciones:

Olancho FC (3): Harold Fonseca, Deyron Martínez, Diego Rodríguez (Stedman Pérez 70’), Carlos Argueta, Geisson Perea, Marlon Ramírez (Ángel Villatoro 80’), Nelson Múñoz, Yemerson Cabrera, Jorlian Sánchez (Clayvin Zúñiga 60’), Gabriel Leiva (Oscar Almendarez 60’) y David Villatoro (Kevin López 45’).

Goles: A. Cabrera (24′), M. Ramírez (37′) y J. Sánchez (57’) y O. Almendarez (90’)

Amonestados: D. Martínez (55’), S. Pérez (81’)

Expulsados:

CD Choloma (1): Mariano Pineda, Jonathan Córdova (Brayan Barrios 70’), Daniel Rocha (John Paul Suazo 75’), Enrique Borja, Yethson Chávez, Marco Aceituno (Wesley Coleman 80’), Cristian Canales, Jhoan Quejada, Eiver Flores, Hermes Castillo y Jainer Bermúdez (Gustavo Padilla 60’).

Goles: Enrique Borja (13’)

Amonestados: J. Bermúdez (13’)

Expulsados:

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: JRVB

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