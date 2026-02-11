Marathón apoya a Lavallén

El Club Deportivo Marathón no se quedó de brazos cruzados y se pronunció por el castigo interpuesto por la Comisión Nacional de Disciplina a su entrenador, el argentino, Pablo Lavallén.

El Club Deportivo Marathón expresa públicamente su respeto y su respeto total al profesor Pablo Lavallén, director de nuestra institución, ante la resolución emitida por la Comisión Nacional de Disciplina correspondiente a la cuarta Jornada del Clásico 2025-2026», comenzó el comunicado.

Los «verdes» agregaron: «Reafirmamos nuestra confianza en el profesor Lavallén. Sostenemos que sus manifestaciones se realizan desde la convicción y la buena fe y que no faltó a la verdad. Es de conocimiento público que los hechos que señaló han sido ampliamente discutidos y reconocidos en el entorno futbolístico».

Marathón fue claro en cuanto al castigo a Lavallén: «Consideramos injusta la valoración hecha por la Comisión Nacional de Disciplina, particularmente a lo relativo de la sanción impuesta al profesor Lavallén, a quien se le establece un total de cuatro partidos de suspensión y otras medidas accesorias. A criterio del club le correspondía la suspensión ordinaria derivada de la expulsión (2) y en todo caso uno agregado por el tono de sus declaraciones, no obstante se impuso una sanción más grave».

También los «verdes» tiene en una postura oficial de lo que pueden hacer: «En resguardo de la institucionalidad y de nuestros derechos, el Club Deportivo Marathón hará valer un recurso e apelación en la Comisión de Apelaciones tal como dice la misma resolución. Asimismo, el Club se reserva el derecho de ejercer cualquier otra acción que resulte necesaria para salvaguardar los derechos e interesa del club, su cuerpo técnico y profesionales en el marco del debido proceso y las normas aplicables», agregaron.

Cerraron con otro mensaje claro: «El Club se encuentra firme con la escogencia de criterios uniformes, decisiones responsables, y ahora con garantías de justicia deportiva». (GG)

