Dulce venganza del «ciclón»

LA PAZ.- El Motagua fue un verdadero “ciclón” en el estadio Roberto Suazo Córdova y goleó a domicilio al Génesis en un partido, donde el primer tiempo fue para el olvido para ambos.

Los goles “azules” fueron obra del uruguayo Rodrigo Olivera (48, 81 y (87) (p)), Óscar Padilla (53) y Romario Da Silva (67).

ACCIONES:

Para fortuna de los aficionados que llegaron al estadio Suazo Córdova el segundo tiempo fue de emociones y de goles, en donde la visita vino a vengar la derrota del torneo anterior y no tuvo misericordia.

Abrieron la cuenta a los 8 minutos en asistencia de Jefryn Macías, que enviaba a la red el uruguayo Olivera, ante la pasividad de la zaga local, mientras el segundo se produjo cinco minutos después en una bola que Óscar Padilla envió a la red luego de un remate al horizontal de Derrel Oliva y el fallo de Olivera.

El tercero cayó al 67 gran combinación entre Olivera y el brasileño Romario da Silva quien definió sin problemas, mientras el cuarto fue polémico, porque la falta que se le hace a Jorge Serrano, fue criticada, pero con el hecho de empujar al panameño Jorge Serrano, lo consideró el árbitro José Valladares, para sancionarlo como penal, ya que la jugada no había concluido en gol.

La falta la ejecutó el uruguayo Olivera en forma impecable y el propio sudamericano marcó el quinto a pase de Da Silva para cerrar una goleada que mantiene invicto al Motagua en cuatro partidos y al Genesis lo hunde en el sótano. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (0): Dayan Rodríguez, Allans Vargas (Jorman Valencia) (59), Ángel Sánchez, Juanes Ramos (Juan Riascos) (69), Jonathan Paz, Joshua Nieto (Rogers Sanders) (52), Ángel Tejeda (Williams Moncada) (69), Christopher Fonseca, Daniel Meléndez, Brian Félix y Carlos Arzú (Jefrey Miranda) (52)

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juanes Ramos Daniel Meléndez y Allans Vargas

EXPULSADOS: Ángel Sánchez (81)

MOTAGUA (5): Luis Ortiz, Luis Vega, Marcelo Santos, Darrell Oliva (Romario Da Silva) (52), Giancarlo Sacaza, Oscar Padilla, Rodrigo Gómez (Denis Meléndez) (62), Cristopher Meléndez (Luis Santamaría) (69) Alejandro Reyes, Jefryn Macias (Jorge Serrano) (62) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Rodrigo Olivera (48, 81 y (87) (p)), Óscar Padilla (53) y Romario Da Silva (67).

AMONESTADOS: Alejandro Reyes.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: José Valladares

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova

