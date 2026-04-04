Real Madrid casi dice adiós a LaLiga con una derrota en Mallorca

El Real Madrid puede haberse despedido este sábado de sus opciones de conquistar el título liguero tras perder 2-1 en su visita al Mallorca y mantenerse a 4 puntos del Barcelona, que este sábado visitará al Atlético de Madrid.

En caso de victoria del líder azulgrana en el Metropolitano, la ventaja para los catalanes se disparará a los 7 puntos, a falta de solo ocho jornadas para el final.

Pese a que en teoría era una jornada propicia para que los blancos recortasen ventaja al Barça, el equipo de Álvaro Arbeloa no dio sensación en ningún momento de jugarse tres puntos trascendentales.

Sólo así se entiende la tranquilidad con la que Manu Morlanes abrió el marcador poco antes del descanso, teniendo tiempo de controlar y preparar su remate en el interior del área madridista (41′).

Cuando empató el central brasileño Militao a dos minutos para el final del tiempo reglamentario (88′) y podía suponerse que el Real Madrid iría a por la victoria, llegó el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi que dio la victoria definitiva a los insulares (90+1).

La derrota para el Real Madrid se produce además a tres días de enfrentarse al Bayern Munich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Para el equipo balear es un triunfo que puede resultar decisivo en la lucha por la permanencia, al sumar 31 puntos y salir provisionalmente de la zona de descenso.

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