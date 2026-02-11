«Potros” ponen fin a su sequía

El Olancho FC logró su primer triunfo del torneo Clausura, al derrotar de visita 1-0 al CD Choloma, en partido realizado en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma.

Con el triunfo los “potros” llegaron a 5 puntos y salieron de los últimos lugares, dejando estacando al equipo “maquilero”, en el último lugar de la tabla general y como gran candidato al descenso.

El resultado no refleja lo vivido en el terreno de juego, los de casa dirigidos por Carlos “Chato” Padilla tuvieron múltiples ocasiones para anotar y evitar un nuevo traspié.

En el primer tiempo el portero de los olanchanos Gerson Argueta fue la figura al tapar varios remates y ganar un mano a mano a Moisés Alvarado, mientras que la visita apenas inquietó con disparos de Gabriel Leiva.

En el segundo tiempo Choloma estuvo cerca de anotar con un remate que se estrelló en el poste del delantero Marcdo Aceituno.

Cuando mejor jugaban los locales, la visita sorprendió al anotar, una veloz corrida de Marlon “Machuca” Ramírez que centró para Clayvin Zúniga y este de media vuelta disparó y puso el 1-0 de la noche.

Choloma buscó con todo la paridad, arrinconó a su rival, pero no pudo ante un seguro portero Gerson Argueta.

Alineaciones:

CD Choloma (0): Mariano Pineda, Bryan Bernárdez, Jonathan Córdova, Jordy Franco (Leider Anaya 60), Daniel Rocha (Hermes Castillo 61’), Moisés Alvarado (Agamez 60’), Yethson Chávez, Marco Aceituno, Jhoan Quejada, Eiver Flores (Jeffri Ramos 79’) y Gustavo Padilla (Eli Palma45’).

Goles:

Amonestados: B. Bernárdez (5’), G. Padilla (32’), D. Rocha (56’)

Expulsados:

Olancho FC (0): Gerson Argueta, Oscar Almendarez, Juan Lasso (Kevin Lopez 79’), Jorlián Sánchez (Marlon Ramírez 45’), Gabriel Leiva (Henry Gómez 64’), Carlos Argueta, Clayvin Zúniga (Geovanni Martínez 72’), Juan Delgado, Omar Elvir (Yeison Mejía 64’), Geison Perea y Nelson Múñoz.

Goles: C. Zúniga (54’)

Amonestados: G. Leiva (31’), J. Lasso (39), C. Argueta (51’)

Expulsados:

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: Rubén Deras

