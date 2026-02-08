Seattle Seahawks campeones del Super Bowl 2026

Los Seattle Seahawks arrollaron el domingo por un contundente 29-13 a los New England Patriots y se coronaron campeones del Super Bowl de la NFL por segunda vez en su historia.

Seattle, que llegaba como favorito al duelo en Santa Clara, California, impuso su ley con la mejor defensa del campeonato, que arruinó el intento de los Patriots de ganar su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady.

I CUARTO

Con mejor defensa Seattle ha logrado contener la ofensiva de los Patriots, consiguiendo tres puntos de gol de campo.

II CUARTO

Con dos goles de campo, los Seahawks aumentaron la ventaja a 9-0.

III CUARTO:

Seattle anotó otro gol de campo, aumenta la ventaja (12-0).

IV CUARTO:

Touchdown de Seattle amplia marcador (18-0). anota gol campo, marcador se amplía (19-0).

Touchdown de Patriots, reaccionan y se acercan (19-7).

Otro gol de campo de Seattle, amplía el marcador (22-7)

Touchdown de Seattle, robo de balón que pone la pizarra (28-7)

Un punto más, gol de campo (29-7).

Patriots con Touchdown se acercan (29-13).

