Partido finalizado: Olimpia (2) – (1) Victoria

En un cierre dramático y con muchos apuros, el Olimpia sumó tres valiosos puntos al derrotar 2-1 ayer al Victoria, en un encuentro donde el capitalino comenzó perdiendo, pero que logró remontar gracias dos anotaciones de Michaell Chirinos, en duelo por Jornada 17 del Torneo Clausura 2025 – 2026 de la Liga Nacional.

LAS ACCIONES

Olimpia en el tercer lugar de la tabla de colocaciones, tras un patético empate en su última presentación ante la UPNFM, buscaba recuperar terreno perdido para no perder de vista a los lideres Real España y Motagua, y lo hacía ante un modesto Victoria, en el último lugar de la tabla de posiciones y tratando con muchas dificultades evadir el fatídico descenso.

El albo buscaba su mejor versión y un triunfo era un tanque de oxígeno, por lo que muy temprano en el juego impuso sus condiciones, se adueñó de la redonda, sin embargo, el ceibeño en su primera llegada al área, consiguió un penal que Carlos Bernárdez convirtió en gol al 20’, decretando el sorpresivo 1-0 en el compromiso.

Con el marcador en contra y con más ganas que fútbol, el albo se fue con todo en busca de la igualada, sus llegadas resultaron interminables, y sus delanteros lucían inertes ante la bien plantada defensa “lechera”, no obstante, al 45+4, tuvo que ser Michaell Chirinos el que convirtiera el 1-1 con un gol que le devolvía la ilusión al “merengue” de cara a una segunda mitad que estaba por iniciar.

La anotación de último momento fue el bálsamo que en doble dosis necesitaba el albo para comenzar una remontada, al menos así lo dejaba en manifiesto el técnico Eduardo Espinel, moviendo algunas piezas que le dotaron de mayor ofensiva en la complementaria.

A partir de ahí las llegadas del blanco resultaron interminables, arrinconó a su rival y tuvo su recompensa al 73’, al ponerse arriba en el marcador 2-1 con un gol de penal convertido por Michaell Chirinos.

Después y hasta el final el marcador no se movió más, pero eso bastó para que el Olimpia siguiera en su lucha por no perder de vista a los líderes del certamen, Real España y Motagua. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (2) Edrick Menjívar, Facundo Queiroz (Edwin Lobo 46’), José Pinto (Jeremy Rodríguez 89’), Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Kevin Guity, Jorge Álvarez (Santiago Ramírez 80’), Carlos Sánchez, Agustín Mulet (Axel Maldonado 80’), Michaell Chirinos (José García 80’) , Clinton Benett

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Michaell Chirinos (90+4’ y 73’ penal)

Amonestados: Edrick Menjívar, Facundo Queiroz, Axel Maldonado

Expulsados: No hubo

Árbitro: Melvin Matamoros Jr.

Estadio: José de la Paz Herrera

CD VICTORIA (1) – Esau Flores, Marcelo Espinal, Óscar Barrios, Yaudel Lahera, José Sánchez, Dester Mónico (Kolton Kelly 65’), Samuel Card, Carlos Matute (Geovany Bueso 80’), Antony Hernández (Samuel Sevilla 80’), Emerson Martínez, Carlos Bernárdez (Abner Portillo 46’)

Técnico: Hernán Medina

Goles: Carlos Bernárdez (20′ penal)

Amonestados: Óscar Barrios, Samuel Card

Expulsados: No hubo

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