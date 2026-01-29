Con goles brasileños triunfa el «ciclón»

Motagua por fin debutó en el Torneo Clausura 2025-2026 y con su nuevo fichaje, el uruguayo Rodrigo de Olivera, venció 2-0 a un aguerrido Platense que luchó hasta el final en el Estadio Nacional.

Los goles “azules” fueron anotados por los brasileños Romario Da Silva (26) y Kleber Olivera (74).

EL JUEGO:

Motagua desde el primer minuto, tuvo una nueva propuesta, más arriesgada y más deseosa de ganar, contó mucho cómo terminaron el Torneo de Apertura.

La llegada de nuevos jugadores y la concientización de la grandeza del club, fue importante para iniciar bien, la llegada de algunos fichajes importantes, como el centrodelantero uruguayo, Rodrigo de Olivera y el brasileño Romario da Silva fueron esenciales en el debut.

El partido en ningún momento fue sencillo, Platense llegó con la idea de complicar al rival, pero se acomplejaron ante un rival como Motagua que mostró su señorío en el campo con una defensa que originalmente dejaba dudas, pero que al final se mostró con un trabajo excepcional en el debut donde la dupla de centrales, el capitán Marcelo Santos y el joven Giancarlo Sacaza se portaron a la altura.

El primer gol llegó al minuto 26, en una gran jugada de Jefryn Macías, que se le escapó a Samuel Pozantes y envió un centro rasante que no pudo conectar el uruguayo Olivera, pero sí el brasileño Da Silva, quien se estrenó con una brillante anotación.

Ese gol dio más confianza al Motagua que se estrenaba en casa ante un rival que en el torneo anterior lo humilló 4-0 como local.

En el segundo tiempo, se vio un Platense muy inquieto, pero errático en la entrega y sin efectividad de cara al pórtico de Luis Ortiz, quien tuvo una noche tranquila.

Los cambios en los locales le dieron más potencia, Jordan García posesionándose bien en el mediocampo lució bien y en una jugada personal por la derecha aportó el segundo gol, un gran pase que definió el brasileño Jhon Kleber Oliveira de testa, recién ingresando al juego.

Motagua cerró manejando el partido ante un rival que tuvo algunas opciones, pero no pudo ni siquiera descontar en el marcador. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (2): Luis Ortiz, Clever Portillo, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Christopher Meléndez, Oscar Padilla, Andy Hernández (Jordan García) (46), Rodrigo Gómez (Carlos Palma) (78), Jefryn Macías (Jorge Serrano) (67), Romario Da Silva (Carlos Mejía) (72) y Rodrigo de Olivera (John Kleber) (67).

GOLES: Romario Da Silva (26) y John Kleber Olivera (74)

AMONESTADOS: Rodrigo Gómez, Jhon Kleber Olivera y Christopher Meléndez.

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (0): Javier Orobio, Rubén García, Yoel Castillo (Eduardo Urbina) (46), Erick Puerto, José Carlos López, Georgie Welcome (Alexander Aguilar) (60), Ofir López (Daniel Carter Bodden) (71), Brandon Santos, Manuel Salinas (Rembrandt Flores) (60), Samuel Pozantes y Yeison Arriola (César Canales) (75).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Erick Puerto y Brandon Santos

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Kevin Ulloa

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

Noticias Patrocinadas