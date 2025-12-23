Connect with us

Liga de Ascenso

Estrella Roja se comienza a reforzar para el Clausura

Publicado

El campeón de la Liga de Ascenso y máximo aspirante a llegar a Liga Nacional, realiza cambios en su plantilla para tener un equipo más compacto para buscar el Ascenso a la Profesional.

«¡¡BIENVENIDO BRAYAN CASTILLO!! La Furia Roja suma potencia en ataque. Delantero hondureño con gol, velocidad y carácter. Brayan Castillo se incorpora a nuestras filas procedente del CD Choloma (Liga Hondubet) para reforzar el frente ofensivo. ¡Que sea un gran torneo defendiendo nuestros colores! Bienvenido a la Furia Roja», informó al aanunciar a ex goleador de Marathón y CD Choloma.

También anunció al referente ofensivo del Santa Rosa FC: «¡¡BIENVENIDO EDILSON GOMEZ “LENCHA”!! Bienvenido a la Furia Roja, Edilson. Talento, entrega y equilibrio para nuestro mediocampo. ¡Que sea un gran torneo vistiendo nuestros colores!».

Anteriormente anunciaron al volante de marca: «¡¡BIENVENIDO CRISTIAN SIERRA “LUKITA”!! Bienvenido a la Furia Roja, Cristian Sierra.
Talento, entrega y equilibrio para nuestro mediocampo. ¡Que sea un gran torneo vistiendo nuestros colores!».

BAJAS ROJAS

También la dirigencia del cuadro campeón del Apertura de Ascenso anunciaron algunas dejando un mensaje dea agradecimiento y éxitos, siendo estos: Alex Martínez, Darwin Quioto, Jonathan Uclés, Yonathan Crisanto, Cristian Jerezano, Axel Méndez. (GG)

