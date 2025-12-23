Estrella Roja se comienza a reforzar para el Clausura

El campeón de la Liga de Ascenso y máximo aspirante a llegar a Liga Nacional, realiza cambios en su plantilla para tener un equipo más compacto para buscar el Ascenso a la Profesional.

«¡¡BIENVENIDO BRAYAN CASTILLO!! La Furia Roja suma potencia en ataque. Delantero hondureño con gol, velocidad y carácter. Brayan Castillo se incorpora a nuestras filas procedente del CD Choloma (Liga Hondubet) para reforzar el frente ofensivo. ¡Que sea un gran torneo defendiendo nuestros colores! Bienvenido a la Furia Roja», informó al aanunciar a ex goleador de Marathón y CD Choloma.

También anunció al referente ofensivo del Santa Rosa FC: «¡¡BIENVENIDO EDILSON GOMEZ “LENCHA”!! Bienvenido a la Furia Roja, Edilson. Talento, entrega y equilibrio para nuestro mediocampo. ¡Que sea un gran torneo vistiendo nuestros colores!».

Anteriormente anunciaron al volante de marca: «¡¡BIENVENIDO CRISTIAN SIERRA “LUKITA”!! Bienvenido a la Furia Roja, Cristian Sierra.



BAJAS ROJAS

