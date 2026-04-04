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Lewandowski da la victoria al Barcelona ante el Atlético

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Un gol de Lewandowski en el minuto 88 dio el triunfo al Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético (1-2), que jugó la segunda parte con diez jugadores, y le dio media Liga al equipo catalán, que distancia al Real Madrid, segundo clasificado, en siete puntos, con ocho jornadas por delante.

Giuliano Simeone, en el minuto 39, anotó el 1-0 y Marcus Rashford, en el 42, hizo el 1-1. Casi al final de la primera parte (minuto 48) fue expulsado Nico González y el Atlético disputó la segunda con diez jugadores.

En el minuto 88, Lewandowski aprovechó un rechace de Musso, después de un disparo de Cancelo, y puso el 1-2 para darle media Liga al Barcelona. EFE

Alineaciones:

Atlético de Madrid: Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Nico González; Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena; Thiago Almada y Antoine Griezmann.

Barcelona:  Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Eric García, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford. EFE.

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