Universitario de Deportes es tricampeón del fútbol peruano

Universitario de Deportes ganó el Torneo Clausura 2025 este domingo, al vencer de visita 2-1 a ADT en la ciudad andina de Tarma, y se consagró tricampeón del fútbol peruano.

Los goles del decisivo triunfo de los Cremas en el estadio Unión Tarma fueron anotados por el argentino Matías Di Benedetto a los 57 minutos y Álex Valera a los 78 minutos.

A falta de tres fechas para finalizar el Clausura, Universitario, dirigido por el veterano entrenador uruguayo Jorge Fossati, se mantiene invicto: tiene 12 partidos ganados, tres empatados y ninguna derrota. Suma 39 puntos y es escoltado por Cusco FC con 29.

Esta es la segunda vez en la historia de la U que logra un tricampeonato. Antes, lo consiguió entre 1998 y 2000.

«Inmensamente felices. Hemos tenido un camino con un montón de piedras y por eso he resaltado siempre que este plantel es grandioso, desde el espíritu y la mentalidad», declaró Fossati en conferencia de prensa.

Fossati sacó campeón a la U en 2023, y en 2024 lo hizo el argentino Fabián Bustos.

«Este es un triunfo de todos, acá la estrella es el equipo», aseguró Valera, una de las figuras decisivas de los Cremas al anotar 16 goles.

El desempeño de Universitario en 2025 fue sobresaliente.

Al inicio de la temporada sufrió la partida de Fabián Bustos, pero con el regreso de Fossati al banquillo, logró consolidar su idea de juego y obtener los torneos Apertura y Clausura, destacó la prensa local.

Con el título de este domingo, la U ya suma 29 estrellas domésticas.

«Estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en la Copa Libertadores», dijo el administrador del club, Franco Velazco, a la prensa tras finalizar el partido. (AFP)

