Partido finalizado: Olimpia (2)- (1) Real España

En un final dramático, pero sin pasar muchos apuros, Olimpia continúo su paso arrollador, sin dar tregua y se puso más líder que nunca, al derrotar 2-1 al Real España, en un entretenido clásico celebrado ayer por la décima sexta jornada del Torneo Apertura 2025-2026.

El albo sumó con esto 34 puntos y se aleja a 4 unidades de su más cercano perseguidor el Marathón, merced a las anotaciones de Kevin López y Yustin Arboleda. Por el aurinegro descontó Gustavo Moura al 90’.

LAS ACCIONES

Con cierta cautela y con la mirada puesta en sus duelos por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, Olimpia y Real España se citaban en el estadio “Chelato Uclés”, en un clásico donde estaba en juego el liderato, sobre todo para el capitalino que necesitaba ganar de nuevo para alejarse cuatro puntos del Marathón.

Hay que destacar que los entrenadores se reservaron sus principales piezas pensando en los compromisos internacionales de esta semana, sin embargo, lo anterior no fue excusa para que ambos equipos saltaran decididos al ataque, pero fue el “león” que pegó primero, con un gol de Kevin López que a los 16’ los ponía a ganar 1-0.

Sin reacción alguna y con una “maquina” con poco convencimiento, el albo

comenzó a tocar la redonda a placer y tan solo un disparo de Wesly Decas al 33’, era lo más peligroso del sampedrano desde el inicio del juego.

Completados los primeros 45’, el ritmo del pulso bajó en intensidad, el merengue se dedicó a esperar, mientras el aurinegro no encontraba la manera de levantarse, de adueñarse del balón, aunque si consiguió rebajar la intensidad que mostró el capitalino al inicio.

De vuelta a las acciones y tras realizar algunas variantes, el técnico Jeaustin Campos adelantó líneas tratando de ser más intenso, más decidido, más agresivo y ya al 54’ daba un aviso por intermedio de Gustavo Moura.

No obstante, todo ímpetu visitante acabaría al 68’, instancia para la que el recién ingresado Yustin Arboleda decretara el 2-0 mediante lanzamiento penal.

Con el compromiso finalizado el Real España logró el descuento 2-1 con un gol de Gustavo Moura, pero ya fue tarde y todo estaba para que el Olimpia se adjudicara tres valiosos puntos que lo ubican como líder solitario del certamen. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (2) Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Maynor Arzú (Kevin Guity 75’), Marcos Montiel, Jorge Álvarez, Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 63’), Carlos Sánchez, Kevin López (José Pinto 63’), Clinton Benett, Edwin Lobo (Josman Figueroa 85’), Dereck Moncada (Jorge Benguché 75’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Kevin López (16’), Yustin Arboleda (68’)

Amonestados: Maynor Arzú, Edrick Menjívar

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: “Chelato Uclés”

REAL ESPAÑA (1) – Luis López, Maylor Núñez (Bryan Moya 66’), Devron García (Daniel Aparicio 46’), Gustavo Moura, Nixon Cruz (Franklin Flores 70’) , Wesly Decas, Carlos Mejía, Carlos Osorto, Anfronit Tatum (Jack Baptiste 58’), Darlin Mencía, Ángel Girón (Darixon Vuelto 58’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Gustavo Moura (90’)

Amonestados: Nixon Cruz, Daniel Aparicio, Franklin Flores

Expulsados: No hubo

