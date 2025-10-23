Se salvó la Liga

.ALAJUELA. Olimpia estuvo a punto de conseguir otra hazaña en el estadio Alejandro Morera Soto, ya que le ganaba a la Liga Deportiva Alajuelense con gol del uruguayo Marco Montiel, al minuto 74, pero Anthony Hernández con un golazo salvó a los “manudos” al 87.

Olimpia con el empate 1-1 saca un buen resultado, ya que ganando o empatando sin goles clasifica a la gran final, mientras los “manudos” están obligados a ganar o empatar por más de un gol para avanzar a otra final.

LAS ACCIONES:

Desde el primer minuto con un ambientazo se notó el tipo de partido que se iba a desarrollar, con dos de los mejores planteles de la región que son favoritos a ser campeones del torneo.

Olimpia tuvo la primera, incluso José Mario Pinto anotaba, pero el pase previo al gol fue auxiliado de una mano de Michael Chirinos, lo que fue revisado por el VAR y quedó anulado.

Eso bajó el ánimo de Olimpia que llegaba más claro, pero no tenían la tranquilidad y el uruguayo Juan Hernández falló una clara al estar solo en el área.

En el segundo tiempo, el partido se emparejó, los locales se fueron al frente, aunque tuvieron algunas complicaciones, pero que inicialmente solventaron.

Se jugaba el minuto 74 cuando el Olimpia lo comenzó a ganar en un tiro de esquina Jorge Álvarez, jugada a balón parado que inicialmente cabeceó Jorge Benguché y que liquidó sorpresivamente de derecha el uruguayo Marco Montiel, para adelantar al campeón hondureño.

Ese gol parecía lapidario para los “manudos” y se creía que no levantaban juego, pero jugadores como Alejandro Bran y Diego Campos buscaron igualar con remates desde fuera del área e incluso Bran la estrelló en el horizontal.

Lo anterior presagiaba la igualada que llegó al minuto 87 en una gran jugada individual de Anthony Hernández, quien se quitó varios rivales y de zurda liquidó a Edrick Menjívar, estallando de júbilo el Morera Soto, porque el juego lo perdían y lo empató espectacularmente un jugador que desde la banca los salvó del descalabro en casa. (GG)

FICHA TÉCNICA

LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE (1): Washington Ortega, Deylan Paz (Diego Campos) (60), Celso Borges (Deylan Aguilar) (82) , Joel Campbell (Creichel Pérez) (46), Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Aarón Salazar, Fernando Piñar (Santiago Vader Puten) (33) y Jeison Lucumi (Anthony Hernández) (60).

Goles: Anthony Hernández (87)

Amonestados: Joel Campbell

Expulsados: No hubo

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, Kevin Guiti, Juan Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Jorge Álvarez, Agustín Mulet (Marco Montiel) (72), José Pinto (Kevin López) (82), Jorge Benguché (Edwin Lobo) (90), Yustin Arboleda (Jerry Bengtson) (72) y Michael Chirinos (Derek Moncada) (82).

Goles: Marco Montiel (74)

Amonestados: Yustin Arboleda y Jorge Álvarez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jesús Rafael López (México)

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela.

