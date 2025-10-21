Después de la última derrota europea en casa ante el PSG (1-2) y tras las dudas generadas en LaLiga tanto en Sevilla como en el último partido ante el Girona, al Barça solo le vale la victoria este martes ante Olympiacos, en un partido a contrapié y con el Clásico en el Bernabeu del próximo fin de semana.

A todo ello se le suma el gran número de jugadores lesionados que tiene Hansi Flick, así como que tanto Lamine Yamal y Fermín López han regresado recientemente al equipo después de unas semanas de baja por lesión y no están al 100%, especialmente el de Rocafonda.

Así que los problemas se le acumulan para el técnico germano, que tendrá que tomar muchas decisiones para armar un once y se le acumulan las bajas, especialmente en ataque.

En esa línea no puede contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos lesionados para unas cuantas semanas; tampoco estarán los metas Joan García ni Marc-André ter Stegen ni Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

Además tampoco están disponibles Ferran Torres y Raphael Dias ‘Raphinha’. El valenciano podría estar para el Clásico de este domingo, el brasileño incluso es duda para el Bernabeu.

En todo caso, el Barça necesita la victoria, pero sobre todo recuperar su estilo de juego, esa presión tras la pérdida de balón en campo contrario que tantas opciones le habían dado en el pasado, y esa sincronización defensiva para forzar los fuera de juego, algo que ha perdido.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona tras retomar la senda del triunfo ante el AEL Novibet (0-2), después de caer ante el PAOK de Salónica (2-1) antes del parón, y ahora es segundo de la Superliga griega a un punto del PAOK.

PROGRAMA DE HOY:

Kairat Almaty – Pafos FC

Barcelona – Olympiacos

Bayer Leverkusen – París SG

FC Copenhague – Borussia Dortmund

Villarreal – Manchester City

PSV Eindhoven – Nápoles

Union St-Gilloise – Inter

Arsenal – Atlético de Madrid

Newcastle – Benfica

