Platense vuelve al triunfo

Con doblete del goleador Erick Puerto, Platense doblegó 2-0 al Victoria en el segundo partido de la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los “tiburones” volvieron a festejar en su fortín y con el triunfo llegaron a 18 puntos, estancando al club ceibeño que sigue último en la tabla con apenas 5 unidades.

Los de casa abrieron el marco en el segundo minuto de juego, tras una jugada de laboratorio que inició en tiro de esquina y Erick Puerto con disparo fuerte venció al meta Michael Perelló.

El tempranero golpe no afectó a los ceibeños que buscaron con intensidad la igualdad en el marcador, pero se encontraron a un inspirado portero colombiano Javier Orobio que contuvo todos los remates a su arco.

El cafetero evitó el gol del mexicano Yair Delgadillo, luego ahogó el grito de gol de Allan Banegas y posteriormente de Walter Martínez.

Los porteños tuvieron para ampliar en un contragolpe, pero Perelló esta vez atento tapó el disparo de Samuel Pozantes y luego el contrarremate de Puerto.

El segundo tiempo inició igual que el primero con un gol en el minuto 2 (47), Puerto aprovechó un rebote de Perelló y con toque suave mandó al fondo para el 2-0 de la tarde y su número 11 del torneo.

Platense tuvo para llevarse el triunfo con un marcador más abultado de no ser por los postes que salvaron a los “jaibos”, el primero de Pozantes al minuto 63 y luego de Puerto a los 83.

En la fecha 15 Platense visitará a Lobos en Choluteca, mientras que Victoria descansará.

Alineaciones:

Platense (2): Javier Orobio, Oslan Chávez, Rubén García, Osman Rodríguez (Carlos Pérez 45’), Erick Puerto, Aldo Fajardo (Aldo Urbina 67’), Ofir Padilla, Cristian Hernández (Carlos López 67’), Brandon Santos, Manuel Salinas (Marcos Reyes 87’) y Samuel Pozantes.

Goles: E. Puerto (2’ y 47’)

Amonestados:

Expulsados:

Victoria (0): Michael Perelló, Pablo Cacho, Allan Banegas (Segundo Granja 85’), Daniel Delgadillo, Walter Martínez, Avner Portillo (Luis Franco 55’), Rodolfo Espinal (Carlos Matute 65’), Geovanny Bueso (Samuel Card 45’), Wisdom Quayé, Ángel Barrios y Juan García (Carlos Bernárdez 45’).

Goles:

Amonestados: P. Cacho, W. Martínez y A. Barrios.

Expulsados:

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: Excélsior

