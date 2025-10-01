Real España semifinalista de la Copa Centroamericana

La “máquina” del Real España selló su pase a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al vencer de visita 2-1 al Plaza Amador, en el partido de vuelta de los cuartos de final celebrado en el estadio Rommel Fernández.

Los aurinegros que perdieron en la ida 1-0 ante todo pronóstico dejaron en el camino al equipo favorito, que marchaba invicto en la competencia y de paso sellaron su boleto a la Copa de Campeones 2026.

Ahora los dirigidos por el técnico tico Jeaustin Campos esperan rival en semifinal y jugarán con el mejor de la llave entre Xelajú de Guatemala y Sporting san Miguelito de Panamá.

ACCIONES

El primer tiempo se jugó con mucha lluvia y los locales desde el pitazo inicial dieron muestras que iban con todo para liquidar la serie, pero se encontraron con un inspirado portero Luis López quien le ganó todos los duelos de gol al artillero Everardo Rose.

Rose, avisó al minuto 19 al fallar frente al marco, luego el espigado panameño no pudo en dos ocasiones frente la “Buba”, primero con un remate de media vuelta y luego un con disparo cruzado.

Los panameños quedaron con la celebración de gol cancelada luego que le VAR anulara una jugada de Alberto Quintero que terminó con el balón al fondo a los 34’.

Real España se puso a ganar con anotación de penal que ejecutó Jhow Benavidez, tras una falta del meta Castañeda a Nixon Cruz.

Iniciando el segundo tiempo el brasileño Gustavo de Souza tuvo para liquidar las acciones, pero falló frente al marco y sin portero tras un centro de Darixon Vuelto.

Los panameños que no renunciaron al ataque tuvieron sus frutos al minuto 74, Ricardo Phillips quien ingresó por Rose, en su primera jugada con disparo fuera del área venció a López para el 1-1 que les daba el pase.

Cuando los panameños festejaban la histórica clasificación, Bryan Moya al minuto 90 con un contrarremate venció a Castañeda anotando el 2-1 que le dio el pase y dejó ene l camino a los panameños.

Alineaciones:

Plaza Amador (1): Samuel Castañeda, Aimar Sánchez, Omar Córdova (Mario Méndez 82’), Jimar Sánchez, Joel Lara (Ovidio López 82’), Jorlian Sánchez, Everardo Rose (Ricardo Phillips 71’), Abdul Knigth, Alberto Quintero (Harold Cummins), José Murillo (Daivis Murillo 65’) y Eric Davis.

Goles: R. Phillips (74’)

Amonestados: J. Murillo (72’)

Expulsados:

Real España (2): Luis López, Maylor Núñez (Edson Palacios 85’), Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo de Souza (Yeison Moreno 75’), Nixon Cruz (Carlos Mejía 75’), Jean Baptiste (Dixon Ramírez 85’), Darixon Vuelto (Bryan Moya 85’), Daniel Aparicio y Anfronit Tatum.

Goles: J. Benavidez (40’) y B. Moya (90’)

Amonestados: N. Cruz (45’), A. Tatum (48’), J. Benavidez (62’)

Expulsados:

Árbitro: Cristhofer Corado (Guatemala)

Estadio: Rommel Fernández

