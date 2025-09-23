Motagua acaricia la semifinal de la Copa Centroamericana

Con anotación en los últimos minutos del delantero Mathías Vázquez, Motagua superó de visita 1-0 a la Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de la llave de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica.

Los catrachos dieron un gran paso en su camino por llegar a la semifinal de la competencia, y ahora tienen entre las cuerdas al bicampeón del torneo que jugó desde el minuto 15 con un futbolista menos, y que ahora necesita remontar en la revancha que será el próximo martes en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

ACCIONES

Fue un primer tiempo muy movido con un equipo azul buscando llevar la iniciativa y presionado alto, ante un conjunto local que inició timorato pero que a medida trascurrieron los minutos emparejó las acciones.

En menos de 10 minutos ambos clubes tuvieron dos ocasiones para anotar, Carlos Mejía a los 4’ probó al portero Washington Ortega, luego el panameño Jorge Serrano perdonó al rematar elevado frente al marco.

Los “manudos” tuvieron sus oportunidades en los botines de Creichel Pérez, en la primera salvó Luis Ortiz y en la segunda falló con remate a las gradas.

Alajuelense a los 15 minutos quedó un jugador menos ante la expulsión por roja directa de Ronald Matarrita tras una fuerte falta a Carlos Mejía.

Motagua no supo aprovechar en la primera parte el tener un hombre más en el campo, y los ticos en lugar de bajar su rendimiento con uno menos se mostraron mejor en el campo al adueñarse del balón.

En el segundo tiempo el equipo catracho tuvo para ganar las acciones con un abultado marcador, pero sus ataques no tuvieron la puntería necesaria.

Luis Vega de larga distancia estuvo cerca de abrir el marcador, Denis Meléndez en jugada personal ingresó al área pero su remate paso alejado del palo izquierdo del meta y Maicol Cabrera de cabeza probó y su balón pasó cerca del travesaño.

El técnico Javier López buscó mejorar a su equipo con varias variantes, permutas que al final dieron el resultado esperado. Mathías Vázquez quien ingresó para reforzar el ataque demostró su olfato de goleador al rematar de cabeza un centro de Jefryn Macías y mandar el balón al fondo para el 1-0 del juego.

Con el triunfo los azules solo necesitan un empate para ser semifinalistas y dejar en el camino al bicampeón del torneo.

Alineaciones

Alajuelense (0): Washington Ortega, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández (Jeison Lucumi 61’), Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros (John Ruiz 20’), Kenyel Michel (Isaac Padilla 61’), Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Creichel Pérez (Aaron Salazar 77’)y Rachir Parkins (Alejandro Bran (77’).

Goles:

Amonestados: R Parkins (11), G. Villalobos (13’)

Expulsados: R. Matarrita (15’)

Motagua (1): Luis Ortiz, Carlos Argueta (Jonathan Núñez 70’), Sebastián Cardozo, Luis Vega, Clever Portillo, Marcelo Santos, Luis Meléndez, Jorge Serrano (Mathías Vázquez 75’), Rodrigo Gómez (Luis Meléndez 76’), Carlos Mejía (Jefryn Macías 45’) y John Oliveira (Maicol Cabrera 55’).

Goles: Mathías Vázquez (90+1’)

Amonestados: R. Gómez (38’), S. Cardozo (49’), D. Meléndez (82’)

Expulsados: M. Santos (90+5’)

Árbitro: Ismael López (México)

Estadio: Alejandro Morrera Soto

Noticias Patrocinadas