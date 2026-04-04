Real Madrid mide la necesidades del Mallorca

Una vez finalizado el parón por los partidos de selecciones, el Real Madrid iniciará frente al Mallorca su escalada hacia la cima, con dos títulos en juego, y con el optimismo de Álvaro Arbeloa, que apuesta por la fortaleza del equipo cuando llega la primavera para hacer frente a un conjunto que necesita la victoria para salir de los puestos de descenso.

«El Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera», declaró el técnico blanco en la víspera del choque. A cuatro puntos del líder, el Barcelona, y con los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern a la vuelta de la esquina, Arbeloa confía en el buen momento de sus jugadores para dar un último empujón y no terminar el curso en blanco.

Son Moix será el primero de los envites en los que no hay margen de error para fallar. La Liga pende de un hilo y una derrota en Mallorca unida a una victoria del Barcelona en el Metropolitano, podría dejar el campeonato visto para sentencia.

En el trayecto hasta Son Moix, el Real Madrid ha recuperado buenas sensaciones. La derrota frente al Getafe (0-1) hizo tocar fondo al conjunto blanco, que, desde entonces, suma sus partidos por victorias con un once bastante reconocible que eliminó al Manchester City y ganó a Celta, Elche y Atlético de Madrid.

Esa lista de jugadores reconocibles en el bloque medio alto sufrirá cambios, algunos de ellos obligados. Hasta ahora, la nómina formada por Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler, Brahim y Vínicius, ha sido recitada prácticamente de memoria en los últimos duelos, salvo frente al Elche, en el que Camavinga entró por Güler.

Arbeloa ya ha recuperado algunos efectivos que poco a poco tiene que ir acomodando en su once. Uno de ellos, Kylian Mbappé, apunta a titular en el once después de acumular minutos en cuatro partidos consecutivos (dos con el Real Madrid y dos con la selección). Parece que ha dejado atrás su lesión en una rodilla y ya está listo para jugar de inicio.

El principal damnificado podría ser Brahim Díaz, aunque el cansancio que acumula Vinícius en sus piernas podría sentar en el banquillo al jugador brasileño y mantener a Brahim en el once junto a Mbappé.

La baja que sí tendrá que afrontar Arbeloa será la de Valverde, sancionado por su expulsión en el derbi. Camavinga es el principal candidato a ocupar su puesto con Bellingham aún verde: el inglés acaba de recuperase de una lesión, apenas disputó algunos minutos frente al Atlético y no jugó nada en los duelos de Inglaterra para los que fue citado.

El resto del once estará marcado por la continuidad de Lunin en la portería por la lesión de Courtois y por la pelea en los laterales: Fran García y Álvaro Carreras se disputarán el puesto en la izquierda y Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, en la derecha. Militao, que entrará en la convocatoria después de 24 partidos ausentes por lesión, deberá esperar su momento. Rodrygo y Mendy, siguen en la enfermería junto a Courtois.

En el Mallorca, su dinámica ha sido positiva desde la llegada de Martín Demichelis al banquillo, aunque la última derrota en Elche (2-1) bajó los ánimos de un equipo que había empatado ante Osasuna como visitante (2-2) y ganado al Espanyol remontando en los últimos minutos (2-1).

Habrá que estar atentos al estado físico de Vedat Muriqi, que ya terminó tocado el primero de sus encuentros con Kosovo y ha sufrido problemas en los últimos años tras los parones de selecciones, lo que podría privar del duelo de goleadores de LaLiga EA Sports entre el segundo máximo artillero y Kylian Mbappé, actual pichichi de la competición.

Más allá de la presencia de su referencia ofensiva, el conjunto bermellón deberá cuidar al máximo detalle los errores defensivos que le han costado puntos durante toda la temporada, una losa que ante un equipo del poderío del Real Madrid puede ser definitivo y que deberá llevar a cabo sin su capitán, Antonio Raíllo, que se cae de la convocatoria por una lesión de última hora.

En el choque de ida, con Jagoba Arrasate a los mandos, el Mallorca le compitió de tú a tú al equipo dirigido por aquel entonces por Xabi Alonso, por lo que también se podría esperar una versión más atrevida del cuadro insular manteniendo «el orden» del que ha hablado Demichelis en la rueda de prensa previa.

Esa insistencia en el orden puede ser un indicio de mantener el rombo en el centro del campo, un sistema que ha utilizado en sus tres primeros partidos como entrenador del elenco mallorquinista, donde Samu Costa se antoja como una pieza capital, pero también entre algodones por ser el último en llegar del parón.

Para que el Mallorca saque un resultado positivo ante el Madrid, otro jugador que deberá recuperar su mejor versión, mostrada ante el mismo rival que recibirá este sábado, es el guardameta Leo Román, acostumbrado a crecerse en las grandes citas, aunque esta temporada todavía no ha sacado a relucir esa fuerza que le hizo tener muchos equipos atentos el pasado verano.

— Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Mateo Josehp, Muriqi o Luvumbo.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Pitarch, Camavinga; Mbappé y Brahim o Vinícius.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).

Estadio: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 08:15 AM (EFE)

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