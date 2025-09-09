Honduras en busca de la confianza perdida

Bastaron 90 malos minutos contra Haití, para acabar con las buenas impresiones dejadas en la pasada Copa Oro 2025, es por eso que hoy la selección de Honduras, recurre a su amplio favoritismo, para recuperar la confianza perdida ante Nicaragua, en el segundo duelo por la eliminatoria al Mundial de 2026.

El partido entre Honduras y Nicaragua, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se traslada este martes al estadio “Chelato Uclés” de Tegucigalpa a las 20:00 hora local y será arbitrado por Armando Villarreal, un experimentado árbitro de fútbol estadounidense de origen mexicano nacido en Brownsville.

Los catrachos de la mano del entrenador Reinaldo Rueda, llegan a este juego con la obligación de ganar y ratificar el favoritismo con el que comenzó el grupo C, que además integran Costa Rica, Nicaragua y Haití.

El inesperado empate 0-0 del pasado viernes en Curazao, encendió las críticas de la prensa y los aficionados acerca del funcionamiento del equipo y de algunos jugadores que han mostrado un bajo rendimiento, especialmente en la media cancha y el ataque.

Por lo que hoy, sin bajas que lamentar y todo su arsenal a disposición, no hay excusas para que se mantenga una clara tendencia histórica con dominio hondureño desde el 2007, donde se han medido en nueve ocasiones oficiales y en los cuales Honduras ha salido victorioso en siete de ellos, sumando 25 goles a favor y apenas 7 en contra, según el registro de enfrentamientos directos.

El empate 1-1 de Nicaragua y Costa Rica, en la primera jornada hizo que el resultado ante Haití en Curazao, no terminara siendo tan negativo, pero en casa, la bicolor debe ganar si no quiere que se le complique el panorama.

Tomando en consideración que le restaran cuatro partidos más en esta ronda decisiva en septiembre (Costa Rica y Haití) como local y en octubre (Nicaragua y Costa Rica) de visitante.

Por su parte, Nicaragua, del entrenador Marco Antonio Figueroa, llega a Tegucigalpa con la baja de peso de su capitán Jason Coronel, sin embargo, en la previa, ha señalado que por primera vez pueden soñar con un triunfo ante Honduras, después de lo mostrado en el inicio de las eliminatorias donde igualaron en casa 1-1 ante el favorito Costa Rica.

«Creo que Nicaragua, por primera vez puede soñar, nosotros sabemos que será muy difícil el partido que tendremos en Honduras, pero ese es otro cuento, ya veremos mañana». dijo en Conferencia de prensa.

DATO HISTÓRICO

El más cercano antecedente fue un partido amistoso celebrado el 10 de octubre de 2020 en Comayagua y que finalizó con empate 1-1, gol de Honduras anotado por Jonathan Paz.

ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS, ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

HONDURAS VRS. NICARAGUA

Martes 09 de septiembre 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: TVC

Árbitro: Armando Villarreal

