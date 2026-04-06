Partido finalizado: Real España (1) – (1) Juticalpa FC

Con un hombre menos y sufriendo más de la cuenta, el Real España volvió a ponerse al tope de la tabla de clasificación, al igualar 1-1 ayer ante el Juticalpa FC, en un resultado de oro para los sampedranos, puesto que tuvieron que venir de abajo para rescatar un agónico punto en el cierre de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Tras ser despojado una vez más del primer lugar, luego del triunfo el domingo del Motagua ante el Génesis FC, el Real España, regresaba con la misión de recuperar la cima del torneo enfrentando a un Juticalpa FC, con el argentino Mauro De Giobbi en el banquillo, tratando de salir del último lugar y buscando evadir puestos de descenso.

Así las cosas, el aurinegro no tardó mucho para tomar control del partido, tuvo mayor posesión de pelota, sin embargo, hasta la primera media hora, fue el “canechero” que tuvo la más clara al 16’, con un disparo de Diego Ledesma que Luis López, salvó con lo justo.

Finalizando los primeros 45 minutos, el local tuvo un par de ocasiones que resultaron insuficientes, pero se le vino la noche encima al quedarse con 10 jugadores, tras la expulsión del panameño Daniel Aparicio.

Con un jugador menos, lógicamente el técnico aurinegro se vio obligado a recomponer su equipo y realizó algunas variantes para por lo menos mantener la igualada en la complementaria.

Pero Juticalpa no estaba dispuesto a conceder “caprichitos”, porque al 79’ Aldo Fajardo los ponía a ganar 1-0, sin embargo, Real España al 90+5’ emparejó las acciones con gol de Edson Arzú (90+5′) y eso le bastó para tomar por asalto una vez más la punta del campeonato. (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (1) – Luis López, Franklin Flores, Devron García, Gonzalo Rittaco (Edson Palacios 46’, Darixon Vuelto 79’), Eddie Hernández (Edson Arzú 60’), Daniel Aparicio, Carlos Mejía, Ángel Sayago (Dixon Ramírez 75’), Roberto Osorto, Anfronit Tatum, Mike Arana (Juan Capeluto 46’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Edson Arzú (90+5′)

Amonestados: No hubo

Expulsados: Daniel Aparicio

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Francisco Morazán

JUTICALPA FC (1) – Denovan Torres, Junior García, Marcelo Canales, Cristhian Altamirano (Luis Hurtado 69’), Ilan Rappoport (Norman Gaboriel 55’), Roger González, Fabricio Silva (Héctor Castellanos 75’), David Mendoza, Fabricio Galindo, Diego Ledesma (Aldo Fjardo 75’), Klifox Bernárdez (Axel Gómez 69’)

Técnico: Mauro De Geobbi

Goles: Aldo Fajardo (79’)

Amonestados: Marcelo Canales, Fabricio Silva, Klifox Bernárdez, Aldo Fajardo

Expulsados: No hubo

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