Olimpia a rescatar liderato

Previo al parón por las elecciones internas de los partidos políticos, la Liga Nacional Profesional programa su inicio de la segunda vuelta con dos partidos de miércoles y tres para jueves, donde Olimpia recibe a los Lobos de la UPNFM en el estadio Nacional de Tegucigalpa y en Danlí, el Olancho FC espera al Victoria.

El cierre de la jornada será el jueves, a primera hora en el estadio Yankel Rosenthal, Marathón encara al Juticalpa FC, mientras en el Nacional, el Génesis recibe al líder Real España y en Tocoa el campeón visita a Real Sociedad.

OLIMPIA VRS. UPNFM



El Olimpia tocado por el empate polémico ante Génesis, va con todo para buscar los tres puntos ante unos Lobos que ha mejorado, ya que en la era de Salomón Nazar suman tres empates consecutivos, aunque el subcampeón es amplio favorito para llevarse los tres puntos. Históricamente, Olimpia ha sido superior en la serie, pero los lobos con Nazar ha hecho grandes partidos, incluso ya le ganó una vez en el estadio Nacional, pero cada historia se escribe en cada partido.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, 18 de enero del 2025, en el estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca, Olimpia ganó 1-0 con gol de Jorge Benguché.

OLANCHO VRS VICTORIA

Es un partido especial para Olancho en post era de Ramón Maradiaga, ya que la percepción de los directivos es que el mal de Olancho era el técnico y ahora con Reinaldo Tilguath creen que el equipo volverá a ser protagonista en la Liga Nacional.

Por el otro lado, el Victoria llega tocado por lo sucedido en el último partido donde al arbitraje les afectó ante Motagua y que por ello no contará con su entrenador David Patiño, quien salió expulsado, pero el equipo no cambiará su línea y no será nada fácil vencerlos en el inicio de la segunda vuelta, donde no hay un claro favorito.

DATOS HISTÓRICOS:

En el duelo en la primera vuelta, 18 de enero del 2025, en el estadio San Jorge de Olanchito, empataron 1-1. Gol «jaibo» de Carlos Bernárdez (p), mientras del Olancho, Eddie Hernández. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. VICTORIA

Miércoles 5 marzo 2025

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

OLIMPIA VRS UPNFM

Miércoles 5 marzo 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares