Un clásico ardiente en el Morazán

La quinta jornada continúa este viernes, un día no habitual para un clásico sampedrano, pero en vista de la visita de Inter de Miami ante Olimpia en el estadio Olímpico, lo programaron para esta noche, pero en el Morazán.

La fecha se completa con dos juegos, uno el sábado en Danlí, donde Olancho FC espera al Génesis y el domingo en Olanchito, donde Victoria le hará los honores al Juticalpa FC.

REAL ESPAÑA VRS. MARATHÓN

Es un partido donde Real España llega más relajado, pero no confiado ante un Marathón que no pasa buenos ratos, ya que no ha podido ganar un solo partido y el hecho de llegar al clásico presionado no es algo positivo.

A pesar de ello, los clásicos no son el reflejo de como llegan sino como lo afrontan, por lo que la plantilla de Marathón debe entrar con todo y demostrar que van a tener una gran temporada, perder el clásico representaría que ni con juego de estos su apática plantilla se motiva y busca la excelencia en el torneo.

Si nos basamos en la historia y tradición, el clásico es parejo, con ligera ventaja «aurinegra», máxime en el estadio Morazán donde seguramente la mayoría serán los hinchas de la realeza que quieren volver a celebrar un triunfo en el clásico local.

DATOS HISTÓRICOS:

El partido más reciente en el Morazán, 2 noviembre 2024, Marathón triunfó 3-0 con goles de Alexy Vega (2)(p) e Iván López. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS MARATHÓN

Viernes 7 febrero 2025

Estadio: General Francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar.