Hoy se retira el «Rambo de la gente»

La magia de Julio César León Daley, «el Rambo de la gente», dice adiós al fútbol a sus 44 años de edad, después de más de 20 años de magia y buen fútbol, en donde fue generoso y bondadoso con los aficionados, con sus pases geniales y sus goles imposibles que disfrutamos sobre todo con la selección nacional en partidos decisivos en eliminatoria mundialista.

Hoy sus amigos lo retiran en el mítico estadio Nacional, un estadio donde mostró parte de su maga con Olimpia, Motagua, Platense y la Selección Nacional, en lo que será una noche de recuerdos inolvidables en una fecha que será recordada como una de las más importantes de la historia, al igual que se recordará como la partida de otros ídolos como Rigoberto «Shula» Gómez o Héctor «Pecho de Águila» Zelaya.

«Rambo» fue un embajador del fútbol hondureño, especialmente en Italia, donde brilló en muchos equipos en una época dorada de «catrachos» en la península Itálica, ya que también triunfaba Oscar David Suazo y Edgar Álvarez, pero además su paso corto de Samuel Caballero y Carlos Pavón.

DISTINGUIDOS INVITADOS:



En esta fiesta de despedida de «Rambo» León estarán presentes excompañeros de selección y de equipos como: Henry Enamorado, Osman Chávez, Johnny Palacios, Emilio Izaguirre, Sergio Mendoza, Wilson Palacios, Hendry Thomas, Amado Guevara, Carlos Pavón, Carlo Costly, Samuel Caballero, Arnold Cruz, Milton “Jocón” Reyes, Limber Pérez, Cristian Santamaría, César Obando, Abel Rodríguez, Robel Bernárdez, Eduardo Bennett, Milton «Tyson» Núñez y el internacional colombiano, Carlos «El Pibe» Valderrama.

LA HISTORIA DE RAMBO:



«Rambo» fue un coleccionista de camisas desde su debut en su querido Platense con el técnico argentino Alberto Domingo Romero, puesto que jugó además en clubes como Deportivo Maldonado (Uruguay), Atlético Celaya (México), Olimpia, Reggina (Italia), A. C. F. Fiorentina (Italia) U. S. Catanzaro (Italia), S. S. Sambenedettese (Italia), U. S. Avellino (Italia), Teramo Calcio (Italia), Reggina Calcio (Italia), Génova C. F. C. (Italia), Parma F. C. (Italia), Torino F. C. (Italia), Shandong Luneng (China), F. C. Motagua, A. C. R. Messina (Italia), C. D. Real Sociedad, C. S. D. Municipal (Guatemala), C. D. Municipal Limeño (El Salvador), Olancho F. C, C. D. Parrillas One, Broncos del Sur F. C, C D San Juan de Quimistán y C. D. Atlético Junior.

A nivel selección, fue mundialista Sub-20 en Nigeria 1999, Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y la adulta en los procesos Japón y Corea 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

DESPEDIDA DE RAMBO: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

SELECCIÓN DORADA VRS SELECCIÓN MUNDIALISTA

Jueves 14 diciembre del 2023

Estadio: Estadio Nacional, Tegucigalpa, 7 p.m.

Transmite: TVC