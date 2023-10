Mauricio Dubón titular ante Texas en inicio de play off

El hondureño Mauricio Dubón sigue haciendo historia en Grandes Ligas y ha sido anunciado de titular por Dusty Baker en el partido 1 de la Serie de Campeonato de Liga America entre su equipo, los Astros de Houston y los Rangers de Texas.

Dubón bateará de sexto y jugará inicialmente en el jardín izquierdo, siendo clave sus buenos números ante el lanzador zurdo Jeff Montgomery para salir en el lineup oficial de los actuales campeones mundiales, Astros de Houston.

LINEUP DE TEXAS:

Los Rangers de Texas son diferentes a la ultima vez que se enfrentaron a los Astros de Houston, ahora tienen al joven novato Evan Carter, mismo que fue un dolor de cabeza para los lanzadores de Rays y Orioles.

Marcus Semien, 2B. (D)

Corey Seager, SS. (Z)

Mitch Garver, DH(D)

Adolis Garcia, RF. (D)

Evan Carter, LF (Z)

Jonan Heim, C (A)

Nataniel Lowe, 1B

Josh Jung, 3B

Leody Taveras, CF (D)

LINE UP DE ASTROS

Los Astros de Houston y campeones defensores afortunadamente no han tenido que lidiar con lesiones o algo por el estilo de sus bateadores, los cuales no fueron muy saludables durante la temporada.

Jose Altuve, 2B. (D)

Alex Bregman, 3B (D)

Yordan Alvarez, DH (Z)

Kyle Tucker, RF (Z)

Jose Abreu, 1B. (D)

Mauricio Dubon, LF (D)

Chas McCormick, RF (D)

Jeremy Peña, SS. (D)

Martin Maldonado, C. (D). (GG/El fildeo)