Sufrido empate en El Progreso

La jornada 13 del Clausura 2022-2023 se inicia con un partido de alarido por la permanencia entre Honduras Progreso y Real Sociedad en el estadio Humberto Micheletti, con horario de las 7:15 p.m. y un duelo por liguilla entre Victoria y UPNFM en el estadio Ceibeño.

El cierre de la jornada es un domingo espectacular con tres juegos decisivos por la liguilla, Olimpia recibe al Vida en Comayagua, Motagua visita a Olancho en Juticalpa, mientras el clásico sampedrano entre Real España y Marathon será en el Morazán.

HONDURAS PROGRESO VRS. REAL SOCIEDAD



Los dos equipos más irregulares de la Liga, Honduras y Real Sociedad, se juegan todo en 90 minutos, a pesar de que restan cinco jornadas, ya que es un juego directo de seis puntos, aunque para los tocoeños un empate no es mal resultado porque tiene un punto y un juego menos, pero la victoria los pondría adelante de un cuadro progreseño que no ha jugado mal, pero que no puede ganar, máxime en casa donde han naufragado rotundamente.

Es el juego clave para Jhon Jairo López y compañía, por lo que su futuro dependerá de si ganan o no a los tocoeños que llegan con todo su equipo incluido Diego Reyes, quien se ha convertido en la figura del equipo.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en El Progreso, 31 agosto 2022, los progreseños ganaron 4-0 con goles de Giovani Martínez (3) (p) e Ilce Barahona.

VICTORIA VRS. UPNFM



Es un partido clave para Victoria que estrenará técnico, ya que el argentino Héctor Vargas fue despedido después de cuatro derrotas consecutivas, por lo que interinamente asumió Raúl Martínez Sambulá, quien pretende que su equipo gane hoy un juego que puede ser clave para que todavía puedan optar a un puesto en la liguilla, aunque no están del todo descalificados. La UPNFM por su parte quiere asegurar un puesto en la liguilla y por supuesto el mejor posible.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio 10 agosto del 2022, Victoria goleó 4-0 UPNFM con goles de Luis Hurtado, Marco Tulio Vega (p) y Alexi Vega(2). (GG)

VICTORIA VRS. UPNFM

Sábado 18 marzo 2023

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown Jr.

HONDURAS PROGRESO VRS. REAL SOCIEDAD

Sábado 18 marzo 2023

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Óscar Moncada