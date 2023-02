Olimpia-UPNFM en el Morazán en inicio de la «octava»

En un estadio siempre complejo, pese a vencer en tres de sus cuatro últimas visitas ligueras y no caer en doce años en Pamplona, el Real Madrid acude a El Sadar con la lección aprendida de su última salida a Mallorca, de nuevo sin su referente Karim Benzema y sin margen de error ante un Osasuna que no vence un partido en LaLiga desde hace un mes.

Los ocho puntos de desventaja con el líder, el Barcelona, obligan al Real Madrid a ganar y aumentar la presión. El mensaje de Carlo Ancelotti, «podemos bajar la desventaja», contrasta con la irregularidad de un equipo que perdió en tres de sus cinco últimas salidas ligueras. Un factor clave para ver aumentada la distancia en el pulso por el título.

Y debe superar cualquier adversidad sin mirar a un calendario que le depara el regreso de la Liga de Campeones, un derbi ante el Atlético de Madrid y el clásico copero a la vuelta de la esquina. La tentación de reservar fuerzas para esas grandes citas, lo prohíbe la necesidad clasificatoria de un Real Madrid que debe superar la ausencia de dos de sus grandes referentes, Toni Kroos en el centro del campo y Benzema en punta.

Va tomando forma la temporada de más partidos perdidos por molestias de Benzema. De nuevo un frenazo, en plena racha goleadora, tras jugar apenas dos partidos después de una molestia muscular. Ancelotti decide no forzar a su gran referente goleador y, como ocurrió en Mallorca, encara un duelo ante un rival que no concederá nada y presentará un partido incómodo al Real Madrid, con Rodrygo Goes jugando de 9.

Alivia al técnico italiano el regreso de Vinícius, que enlaza dos partidos marcando y debe seguir asumiendo esa responsabilidad, tras perderse por sanción el encuentro ante el Elche. De golpe, y tras quedarse sin marcar en dos jornadas ligueras, el equipo de Ancelotti ha desatado su pegada gracias al Mundial de Clubes.

De los nueve goles en dos partidos de la competición conquistada en Rabat, pasó a firmar su mayor goleada en LaLiga esta temporada, un 4-0 al Elche que debe confirmar en El Sadar. Para ello es clave la mejoría defensiva de un equipo que solo encajó un tanto en sus cuatro últimas jornadas. Y volverá a contar con Thibaut Courtois en portería, recuperado de su problema muscular, mientras que en defensa el técnico madridista ya solo cuenta con la baja de Ferland Mendy.

La gripe deja en casa a Kroos y Ancelotti confirmó la titularidad de Luka Modric. Con el regreso al once de Aurélien Tchouaméni debe decidir la demarcación de Fede Valverde para decantarse entre Dani Ceballos y Eduardo Camavinga en la posición restante. La opción de jugar con cuatro medios toma fuerza.

Mientras, el Club Atlético Osasuna encara el duelo con expectativas de volver a la senda de la victoria ante un rival de altura al que no vence desde la temporada 2010/2011. El osasunismo ya está preparado para recibir al vigente campeón de Liga, con la esperanza de cada año por tumbar al gigante continental delante de su afición. El equipo no vence en liga desde el 14 de enero, cuando derrotó al Mallorca, y buscará regresar a la senda de la victoria a pesar de las bajas con las que llega.

Los empates ante Espanyol y Real Valladolid no permitieron a los navarros dar el salto en la clasificación. Europa sigue estando cerca y una victoria mañana impulsaría a los rojillos en su afán por seguir progresando tras ascender hace cuatro cursos a Primera.

Chimy Ávila y Juan Cruz no estarán por acumulación de tarjetas. Se trata de dos de los habituales titulares, siendo el argentino una pieza capital en los esquemas de su técnico. Lleva siete tantos y Osasuna pierde pegada en una campaña en la que les está costando facturar goles.

Quién ocupará su puesto es una de las grandes incógnitas. Si se atiende a la lógica, Kike Barja o Rubén García son las opciones más claras, pero Arrasate podría sorprender a su rival con nuevas variantes. La magia estará al servicio del equipo. Aimar Oroz regresa tras lesión y formará junto a Moi Gómez y Lucas Torró en un centro del campo que se las deberá ingeniar ante la agresividad de la defensa blanca.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Aridane, David García, Manu Sánchez; Lucas Torró; Rubén García, Moi Gómez, Aimar, Abde; y Budimir.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Tchoauméni, Camavinga o Ceballos, Modric; Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz).

VAR: José Luis González González (Comité castellano-leonés).

Estadio: El Sadar

Hora: 2:00 pm (EFE)