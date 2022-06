Honduras vence a Costa Rica y cierra líder de grupo en Premundial Sub-20

El Grupo E y el Grupo H regresan a la acción este lunes en el Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2022 que se realzia en Honduras, con tres equipos que esperan lograr dos victorias en dos partidos.

Cuba vs San Cristóbal y Nieves

Comenzando en el Grupo E en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Cuba enfrentará a San Cristóbal y Nieves.

Cuba no podría haber pedido un mejor comienzo del torneo, ya que un gol al final de la primera mitad de Kevin Martin, combinado con una fuerte defensa, allanó el camino para una victoria de 1-0 contra Canadá.

Ahora, Cuba tendrá la vista puesta en dos victorias consecutivas para abrir su campaña CMU20 contra un equipo de San Cristóbal y Nieves que cayó 10-0 ante los Estados Unidos, a pesar de que GK Xander Parke hizo seis excelentes atajadas para los Sugar Boyz.

Será el primer encuentro entre las dos naciones en la competencia CMU20.

Estados Unidos contra Canadá

La copa de la noche en el Grupo E verá a EE. UU. enfrentarse a Canadá en lo que debería ser un duelo intrigante entre los equipos norteamericanos.

EE. UU. encontró el fondo de la red contra San Cristóbal y Nieves, con Nikolas Tsakiris y Paxten Aaronson anotando un doblete cada uno. Pero se enfrentarán a un equipo de Canadá que se muere de hambre por los tres puntos después de sufrir una derrota en su primer partido contra Cuba.

Solo ha habido un encuentro previo entre las dos partes en la CMU20, hace nueve años en la edición de 2013 cuando EE. UU. superó a sus vecinos del norte en los cuartos de final, 4-2.

Antigua y Barbuda vs Costa Rica

El Estadio Morazán en San Pedro Sula volverá a ser el anfitrión de los partidos del Grupo H, comenzando con Antigua y Barbuda enfrentándose a Costa Rica por primera vez en la CMU20.

El equipo caribeño hizo bien en enfrentarse cara a cara con Honduras en su primer partido antes de sucumbir tarde, 3-0. Los Benna Boys saldrán a buscar el rebote ante un equipo de Costa Rica que querrá sacarse de la boca el sabor del empate 1-1 del sábado ante Jamaica.

Los Ticos tomaron la delantera tarde con un gol de Dorian Rodríguez y fueron reforzados por una parada de penal en el minuto 74, solo para que Jamaica ganara una vez más un penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad y vio ese intento convertido por Jahmari Clarke, resultando en una acción . del botín.

Honduras vs Jamaica

El día en San Pedro Sula concluirá con el anfitrión Honduras enfrentando a Jamaica luego de la victoria de los Catrachos por 3-0 contra Antigua y Barbuda en la que Aaron Zuniga, Jefryn Macias y Marco Aceituno encontraron el fondo de la red.

Será el tercer encuentro de CMU20 entre las dos naciones, con Honduras ganando los dos anteriores, 4-0 en la edición de 2009 y 2-1 en 2011. (Concacaf.com)

LOS JUEGOS LUNES 20

2:00 PM Cuba vs San Cristóbal y Nieves (Tegucigalpa)

4:00 PM Antigua y Barbuda vs Costa Rica (SPS)

6:30 PM Estados Unidos contra Canadá (Tegucigalpa)

8:30 PM Honduras vs Jamaica (SPS)