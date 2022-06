Estados Unidos y Cuba a seguir celebrado en el Premundial

El Torneo Masculino Sub-20 de Concacaf 2022 comenzará hoy sábado 18 de junio, con acción en Tegucigalpa y San Pedro Sula en donde el local, Honduras, buscará aprovechar al máximo su participación en el Grupo H en su condición de local especialmente en su debut de esta noche ante Antigua y Barbuda en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

En esta ocasión el torneo tiene doble valor, una de las cuatro plazas al mundial Sub-20 a realizarse en 2023 en Indonesia y dará las dos plazas a los juegos Olímpicos de París 2024.

HONDURAS VRS. ANTIGUA Y BARBUDA

El camino a París 2004 e Indonesia 2023 inician hoy con un grupo que ha trabajado un año bajo el mando técnico de Luis Alvarado, quien confía plenamente en el grupo formado, con algunos futbolistas que han debutado en Liga Nacional.

La expectativa no es tan grande como en otras ocasiones, quizás el desencanto de no ir con selección absoluta al Mundial de Qatar 2022 ha generado ese negativismo en el fútbol nacional, pero los muchachos necesitan el apoyo porque a pesar de tener la localía no tiene la madurez para afrontar un evento de tanta envergadura donde Honduras ha tenido grandes momentos.

Para los catrachos esta será su presencia 24 en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y buscarán agregar un tercer título a su vitrina de trofeos después de haber logrado el título en 1982 y 1994, además del subcampeonato recientemente en 2017.

El récord general es de 72 triunfos, 18 empates, 28 derrotas, con 242 goles marcados y 115 recibidos, lo que le ha permitido clasificar a ocho Copas Mundiales Masculinas Sub-20 de la FIFA, incluidas las últimas tres en 2015, 2017 y 2019. (GG)

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente ante Antigua y Barbuda, se realizó el 9 de noviembre 2018 en el IMG Academy Stadium, Bradenton, Florida, donde la escuadra hondureña ganó 4-3, con goles de Luis Palma (21), Carlos Mejía (68), Jorge Álvarez (72) y Selvin Guevara (88), mientras los goles antillanos Zayn Hakeem (5), Akeem Isaac (16) y T-J. Bramble (43).

SUB-20-PRE-OLÍMPICO-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS ANTIGUA Y BARBUDA

Sábado: 18 junio del 2022

Estadio: General Francisco Morazán, 8:30 p.m.

Transmite: TVC

PROGRAMACIÓN SÁBADO 18 JUNIO 2022

Nacional 18 de junio de 2022 Cuba vs. Canadá

Nacional 18 de junio de 2022 Estados Unidos vs. San Cristóbal y Nieves

Morazán 18 de junio de 2022 Costa Rica vs. Jamaica