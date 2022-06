A ganar en casa para consolidar pase a Copa Oro

La noticia que espera la afición del campeón nacional, Motagua, es la renovación de su goleador, el paraguayo Roberto Moreira Aldana, quien espera hacerlo por un año más, según confió en Deportes TVC .

«No hemos charlado claramente, pero ya se contactaron conmigo y falta definir algunas cosas. Esperemos que en los próximos días se pueda dar todo y llegar a un acuerdo, todo va avanzado y esperamos que el acuerdo sea por un año», afirmó.

El sudamericano no esconde su deseo de se seguir en el campeón, donde se ha sentido a gusto: «Mi prioridad es seguir en Motagua, todo depende de ellos, yo tengo toda la disposición y esperamos se pueda dar todo de la mejor manera», agregó.

Moreira Aldana no negó que tenga opciones afuera pero está más pendiente de renovar con Motagua: «Me han llamado varios equipos, pero he avanzado más con Motagua. Es lo más concreto, nosotros tenemos muchas ganas de seguir acá. De Guatemala tuve llamadas, pero avance en nada porque estábamos en pleno campeonato y estaba concentrado en ganar el título», apuntó

Finalmente aclaró que no ha tenido ofertas de Olimpia, como se especuló en redes sociales: «ellos me han estar odiando por hacerles goles. Uno es profesional y me cruzado con hinchas de Olimpia que me piden fotos y he accedido. Si bien uno tiene que ser profesional en el área personal, hay que simpatizar con los aficionados», concluyó. (GG)