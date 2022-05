Hoy se definen últimos invitados a la Liguilla

La jornada 18 del Clausura 2021-2022 de la Liga Profesional de Honduras se disputa completa en el horario unificado de las 7 m en cinco canchas del país, en donde todos los juegos tienen alguna injerencia.

En La Ceiba Victoria y Olimpia luchan por el segundo lugar, mientras Vida en Puerto Cortés busca asegurar el quinto puesto ante Real España y en Danlí, el Marathon quiere liguilla, pero debe batir a los «lobos» de la UPNFM.

En El Progreso, Honduras quiere la liguilla, pero debe vencer al descendido Platense, mientras Motagua y Real Sociedad en un juego de trámite cierran sus vueltas clasificatorias en el estadio Nacional.

VICTORIA VRS OLIMPIA

Es un duelo directo por el segundo lugar donde Olimpia lleva la ventaja de diferencia de goles, aunque si gana Victoria por tres goles o más lo desplaza por más anotaciones en las vueltas clasificatorias. Se Espera un partido muy disputado, ya que los «jaibos» doblegaron a los «merengues» en el Nacional, pero son juegos muy cerrados en los buenos momentos de los ceibeños, pero ambos ya están clasificados a la liguilla, lo único es que uno de los dos va al repechaje.

DATOS HISTÓRICOS:

Último triunfo de Victoria ante Olimpia en La Ceiba, 5 abril 2014, 3-1, con goles de Rubén Licona, Leonardo Domínguez y Fredixon Elvir. Descuento «albo» de Mariano Acevedo.

REAL ESPAÑA VRS VIDA



El flamante campeón de las vueltas busca empatar su mejor marca de puntos en torneos de Liga, ya que si empata se queda con dos abajo y si pierde a tres, así que la meta del cuadro dirigido de Héctor Vargas es igualar los 40 del canpeonísimo del uruguayo Omar Luzardo, pero el Vida tiene tarea pendiente de clasificarse, así que el juego en el Excélsior no será nada fácil.

DATOS HISTÓRICOS

Real España juega por segunda vez de local fuera de SPS ante Vida, ya que la anterior ocasión fue el 10 octubre 2010, Estadio Rubén Deras de Choloma, donde triunfaron con gol del brasileño Douglas Caetano Matosso.

MOTAGUA VRS. REAL SOCIEDAD



Los «azules» firmaron su clasificación la semana pasada, no ha sido como esperaba, ya que son cuartos, pero el equipo poco a poco va tomando su forma ideal con el nuevo entrenador, Hernán «Tota» Medina. La Real ya salvó su categoría y para buscar la liguilla deben hacer una goleada, por lo que será un partido más de trámite que otra cosa para ellos.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el estadio Nacional, 24 octubre 2021, Motagua goleó 5-1 a Real Sociedad con anotaciones de Carlos Meléndez, Iván López, Juan Delgado, Carlos Mejía y Diego Rodríguez. Descuento tocoeño de Cristopher Urmeneta.

HONDURAS PROGRESO VRS PLATENSE



Los progreseños ya saldaron la tarea de salvarse del descenso y ahora quieren la liguilla, esperan combinación de resultados, ganando ellos y frenado Marathon en Danlí por UPNFM, podrían irse tranquilos, pero además si Vida pierde y ellos ganan también pueden desplazarse todavía. Así que jugarán para clasificarse ante un Platense que llega a despedirse de la Liga, pero con el deseo de hacerle daño al Honduras, rival que le ganó la carrera para salvarse del descenso.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en El Progreso, 2 octubre 2021, ganó Honduras 4-2, con goles de Giovani Martínez, Cristian Sacasa, Franklin Morales y Yummi Dolmo. Descuento «escualo» de Yerson Gutiérrez (2) (p).

UPNFM VRS MARATHON



Es un juego clave para el Marathon, ganando están en la liguilla, pero si empatan o pierden dependen de lo que haga Honduras Progreso, así que deben hacer el mejor partido en la era del uruguayo Manuel Keosseian, ganar y volver a los mejores puestos de la Liga, pero los «lobos» de la UPNFM, quieren retirarse del triste e inolvidable Clausura 2021-2022, ganando para dejar limpia la imagen del cuadro en Liga Nacional, incluso si pierde Real Sociedad podrían evitar ser últimos del torneo.

DATOS HISTÓRICOS

Único antecedente en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, 3 octubre 2021, empataron 1-1. Gol universitario de César Guillén, mientras el «verde» de Isaac Castillo. (GG)

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS. OLIMPIA

Sábado 30 abril del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Orlando Hernández

HONDURAS PROGRESO VRS. PLATENSE

Sábado 30 abril del 2022

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Nelson Salgado

REAL ESPAÑA VRS. VIDA

Sábado 30 abril del 2022

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Marvin Ortiz

UPNFM VRS. MARATHON

Sábado 30 abril del 2022

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Alex Morazán

MOTAGUA VRS REAL SOCIEDAD

Sábado 30 abril del 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Armando Castro

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN:

* El orden de los equipos en la Tabla General de Posiciones al término de la etapa clasificatoria, de cada grupo corresponderá a los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma decreciente.

* Si dos (2) o más equipos estuvieran empatados en puntos, determinará su mejor posición en la Tabla General de Clasificación de cada grupo la aplicación, por su orden, de los siguientes criterios de desempate:

PRIMERO: Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la etapa clasificatoria.

SEGUNDO: Mayor número de goles anotados en la etapa clasificatoria.

TERCERO: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular.

CUARTO: Mayor diferencia de goles en su serie particular.

QUINTO: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular

SEXTO: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y

rojas de cada equipo ha obtenido durante la etapa clasificatoria observando los

siguientes parámetros: Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto y Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.