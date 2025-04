Olimpia a asegurar liderato

La jornada 15 del Torneo de Clausura de la Liga Profesional de Honduras se comienza a disputar esta noche con un atractivo choque entre Victoria y Olimpia esta noche en el estadio Morazán.

El sábado en Danlí, Olancho FC espera al Marathón, mientras en el Morazán, Lobos de la UPNFM visitan al Real España.

La jornada concluye el domingo con dos partidos por el no descenso, donde en Tocoa, Real Sociedad espera a Génesis y en Tegucigalpa, el campeón nacional, Motagua recibe al Juticalpa FC.

VICTORIA VRS OLIMPIA

No es un partido más, sino uno importante para ambos, ya que el local de esta noche, Victoria, quiere asegurar su pase a la liguilla, pero no le será fácil, Olimpia, que contará con apoyo masivo de su afición los enfrenta en un duelo donde los líderes ya no pueden perdonar, ya que tuvo una semana anterior para el olvido con dos puntos de nueve disputados.

Victoria por su parte ganó al Juticalpa en San Francisco de la Paz y eso los metió de nuevo a la liguilla, pero deberá puntuar para seguir en esos puestos puesto que en el torneo anterior en la última jornada se quedaron rezagados.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, el 12 de febrero en el estadio Nacional, Olimpia y Victoria empataron 1-1. Kevin López adelantó a los “albos”, pero igualó Héctor Aranda. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS OLIMPIA

Viernes 11 de abril 2025

Estadio: Morazán, S.P.S, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado