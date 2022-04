¡Suspendido el clásico de San Pedro Sula!

Con el arbitraje del tico Keylor Herrera, Jamaica y Honduras cierran una octagonal para el olvido, ambos fracasaron en su intento de volver a una Copa del mundo y fueron los peores de la eliminatoria a Qatar 2022.

ALINEACIONES:

JAMAICA:Andre Blake; Adrian Mariappa, Gregory Leigh, Richard King, Jamoi Topey, Damion Lowe, Devon Williams, Ravel Morrison, Leon Bailey, Daniel Green y Andre Gray.

