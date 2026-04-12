Jornada de clásico y alto voltaje

La Jornada 18 del Torneo Clausura 2025-2026, comienza hoy con tres interesantes duelos, donde el Motagua y Olimpia protagonizarán un “agarrón” de alto voltaje en el estadio José de la Paz Herrera, a partir de las 5:15 pm, Marathón – Olancho FC estrenan la fecha en el estadio Yankel Rosenthal a las 3:00 pm, y concluye a las 7:30 pm, con el encuentro Lobos de la UPNFM- Real España en el estadio Emilio Williams.

Las emociones continuarán este lunes a las 7:00 pm con el duelo Victoria – CD Choloma y el martes en mismo horario, el Juticalpa FC le hará honores en el estadio Juan Ramón Brevé al Platense de Puerto Cortés. (CR)

MOTAGUA VRS. OLIMPIA

Tras perder un invicto de 13 partidos ante el Marathón, Motagua intentará recuperar terreno y tomar por asalto el liderato, hoy cuando enfrente en partido de alto voltaje a su archirrival capitalino, Olimpia, que llega en la tercera posición y con doble dosis de motivación, intentando alcanzar los primeros lugares a falta de cinco fechas para el cierre de las vueltas regulares.

DATO HISTÓRICO

El anterior duelo entre ambos se remonta al pasado domingo 22 de febrero donde los azules consiguieron una victoria 1-0, con solitaria anotación de Rodrigo De Olivera.

MARATHÓN VRS OLANCHO FC

Vencedores en sus dos últimas presentaciones y peleando puestos de clasificación directa, Marathón y Olancho FC, quinto y cuarto lugar respectivamente, se retan en uno de los atractivos juegos, con un “monstruo” motivado tras dar un golpe de autoridad ante el Motagua y un olanchano que llega con dos victorias consecutivas.

DATO HISTÓRICO

El más reciente enfrentamiento entre ambos se registró en la jornada 7 del certamen liguero con un empate 1-1.

LOBOS UPNFM VRS. REAL ESPAÑA

Real España, intentará sobreponerse de su última derrota ante el CD Choloma FC y mantenerse al tope de la tabla de clasificaciones, esta noche cuando enfrente a los Lobos de la UPNFM, que tras caer en su última presentación buscarán un resultado positivo que los consoliden en su sexta posición.

DATO HISTÓRICO

El último antecedente entre ambos, se registra en la jornada 7 de la primera vuelta, donde los catedráticos se adjudicaron una victoria 4-0 jugando de local.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

CD MARATHÓN VRS OLANCHO FC

Domingo 12 de abril 2026

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmite: TVC

Árbitro: Allan Ordóñez

MOTAGUA VRS. OLIMPIA

Domingo 12 de abril 2026

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: José de la Paz Herrera

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

LOBOS UPNFM VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 12 de abril 2026

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Emilio Williams

Transmite: TVC

Árbitro: Julio Guity

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