El clásico se juega a las 6:00 pm

Pese a que los alrededores del estadio José de la Paz Herrera, quedó convertido en una zona de guerra debido a los actos de vandalismo protagonizada por antisociales disfrazados de barras capitalinas, el partido Motagua ante Olimpia se confirma para hoy a las 6:00 pm.

El azul como equipo local ha pedido la realización del juego debido a lo apretado de su calendario y las autoridades después de analizar la situación han confirmado que el juego va para las 6:00, por lo que han hecho un llamado a los seguidores para asistir al escenario , no sin antes asegurar que habrá 300 efectivos policiales más para evitar que esto se repita.

Noticias Patrocinadas