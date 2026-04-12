Previa
El clásico se juega a las 6:00 pm
Pese a que los alrededores del estadio José de la Paz Herrera, quedó convertido en una zona de guerra debido a los actos de vandalismo protagonizada por antisociales disfrazados de barras capitalinas, el partido Motagua ante Olimpia se confirma para hoy a las 6:00 pm.
El azul como equipo local ha pedido la realización del juego debido a lo apretado de su calendario y las autoridades después de analizar la situación han confirmado que el juego va para las 6:00, por lo que han hecho un llamado a los seguidores para asistir al escenario , no sin antes asegurar que habrá 300 efectivos policiales más para evitar que esto se repita.
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