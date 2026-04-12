Partido finalizado: Motagua (0) – (1) Olimpia

Olimpia con una solitaria anotación de Edwin Rodríguez, se impuso hoy 1-0 ante el Motagua, en un entretenido y disputado partido por la Jornada 18 del Torneo Clausura 2025-2026, pero que horas previas se vio empañado tras el enfrentamiento entre fanáticos de ambos equipos.

LAS ACCIONES

Con un antecedente de más de 4 heridos en la previa, tras los enfrentamientos entre barras de Motagua y Olimpia, incluyendo un elemento de la Policía Nacional, el clásico capitalino 291, se ponía en marcha con una hora de retraso, con un azul ubicado segundo en la tabla de colocaciones, ante el Olimpia que llegaba tercero con 26 unidades, pero intentando recortar distancias.

Así las cosas y tras superar los efectos del vandalismo en las afueras del escenario, ambos equipos saltaron dispuestos a devolver una alegría a su afición, con fútbol agradable y vertical, pero fue el blanco el primero en imponer sus condiciones, al ponerse a ganar 1-0 con un gol de Edwin Rodríguez a los 13 minutos.

El golpe inicial dejó aturdido azul durante varios minutos y ya a la media hora despertó, con un par de disparos de Romario da Silva y Rodrigo de Oliveira, pero sin consecuencia para el “león”, que manejaba el contragolpe a su antojo aprovechando los descuidos de su rival, al menos hasta el final de la primera mitad.

En el descanso, Javier López cambió el sistema e introdujo algunas variantes y durante unos minutos sembró el miedo en la portería merengue, se volcó con todo en busca de la igualada, pero su ligero dominio no se concretó en goles y al 64’, pudo pagarlo muy caro, si no es por un penal que Michell Chirinos desperdició cuando más complicado la pasaba su equipo.

Lo anterior dotó de mayor confianza al Motagua que no agachó la cabeza e hizo méritos para marcar, por lo menos, un gol, sin embargo, con el tiempo cumplido el marcador no se movió más y eso bastó para que el Olimpia alcanzara los 29 puntos, mismos que su archirrival capitalino que sigue segundo por mejor diferencia de goles. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (0) Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega (Clever Portillo 86’), Marcelo Santos, Óscar Discua, Rodrigo Gómez (Jorge Serrano 46’), Alejandro Reyes, Jefryn Macías (Denis Meléndez 74’), Romario da Silva (Aarón Barrios 74’), Rodrigo de Oliveira

Técnico: Javier López

Goles: No hubo

Amonestados: Jefryn Macías, Luis Ortíz, Jorge Serrano, Óscar Discua

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: José de la Paz Herrera

OLIMPIA (1) –. Edrick Menjívar, Kevin Guity (Facundo Queiroz 90’), Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas (Carlos Sánchez 90+3’), Raúl García (Axel Maldonado 74’), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez (Félix García 90’), José Pinto, Michaell Chirinos (Agustín Mulet 74’), Jorge Benguché

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Edwin Rodríguez (13’)

Amonestados: Kevin Guity, Michaell Chirinos, Raúl García, Axel Maldonado

Expulsados: No hubo

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