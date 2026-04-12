“Potros” doblegan a Marathón en el Yankel Rosenthal

Olancho FC sigue su ascenso deportivo en el torneo Clausura y lo demostró al derrotar de visita 2-0 al Marathón, en el juego que abrió la jornada 18 del torneo Clausura, realizado en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Los “potros” con su gane superaron en la tabla de posiciones a los verdes al llegar a 27 puntos y aseguraron su participación en la liguilla, dejando quinto a los sampedranos con 24.

En el inicio del juego la afición local celebró con todo un golazo de larga distancia de Alexy Vega, “alegrón de pobre”, porque la acción fue anulada por fuera de juego del volante de los verdes.

Instantes después los que si festejaron fueron los visitantes, Marlon “Machuca” Ramírez con un remate fuera del área y con complicidad con el meta Jonathan Rougier.

Marathón que jugó con muchas variantes debido a sus jugadores suspendidos por supuestos actos de indisciplina, no tuvo la reacción esperada para buscar la paridad, apenas un remate cruzado del debutante Lester Cárcamo que se estrelló en el vertical izquierdo de Harold Fonseca fue lo más claro de los sampedranos.

En el complemento el dominio de los visitantes se mantuvo y a los 60 Clayvin Zúniga aumentó a 20- el marcador al conectar de forma efectiva un centro de Ramírez.

Olancho se quedó con un jugador menos al minuto 63, tras la expulsión por doble amarilla del zaguero Nelson Múñoz, quien antes de salir del campo tuvo un enfrentamiento verbal con el entrenador Lavallén, quien también se fue del campo expulsado.

Marathón que jugó casi media hora con un hombre más no pudo aprovechar la ventaja, ni la localía para recortar distancia y empatar, y terminó perdiendo ante su afición.

Alineaciones:

Marathón (0): Jonathan Rougier, Samuel Elvir, Kenny Bodden (Javier Arriaga 45’), Henry Figueroa, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Rubilio Castillo 55’), Damin Ramírez, Lester Cárcamo (Cristian Sacaza 55’), Nicolás Messiniti (César Sevilla 61’) y Alexy Vega (Odín Ramos 61).

Goles: no hubo

Amonestados:

Expulsados:

Olancho FC (2): Gerson Argueta, Carlos Argueta, Oscar Almendarez, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Diego Rodríguez, Henry Gómez (Juan Delgado 45’), Kevin López (Yeison Mejía 45’), Marlon Ramírez (Juan Lasso 80), Yemerson Cabrera (Deyron Martínez 65’) y Clayvin Zúniga.

Goles: M. Ramírez (10’), C. Zúniga (60’)

Amonestados: H. Gómez (45’), N. Múñoz (56’), M. Ramírez (56’), O. Almendarez (78’)

Expulsados: N. Múñoz (63’)

Árbitro: Allan Ordoñez

Estadio: Yankel Rosenthal

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