Real España sigue líder

Real España mantiene el liderato del torneo Clausura al lograr un sufrido empate de 1-1 ante Lobos, en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Con la paridad los sampedranos llegaron a 31 puntos y sumado a la derrota de Motagua que tienen 29, son primeros del certamen.

Mientras que los universitarios siguen sextos en la tabla con 18 puntos y con opciones de meterse a la liguilla.

La “máquina” se presentó al compromiso si su entrenador Jeaustin Campos sancionado con cuatro partidos por parte de la Comisión de Disciplina, y a pesar que no gana en sus últimos tres juegos festejaron el punto como un triunfo.

Los universitarios se pusieron a ganar al minuto 22 con anotación de cabeza del colombiano Luis López.

En el segundo tiempo los dirigidos por Salomón Nazar se quedaron con un hombre menos desde el minuto 7º, por la expulsión de Eliu López, ventaja que al final saco ventaja el cuadro visitante para empatar.

Exon Arzú hizo la paridad a los 81 minutos, al aprovechar un balón que se estrelló en el poste tras disparo de Eddie Hernández.

Los minutos finales fueron de mucha intensidad y emociones, con ambos equipos buscando el gol del triunfo, que al final no llegó.

Alineaciones:

Lobos (1): Alex Güity, Luis López, Juan Martínez (Jhonatan Onofre 73’), Aaron Zúniga, Cristofher Ardón (Carlos Róchez 87’), Babignton López, Jairo Róchez (Leonardo Herrlein 75), Cristhian Gutiérrez, Kilmar Peña (Roberto Moreira 60’), Eliú López y Justin Ponce (Enrique Vásquez 87’).

Goles: L. López (22’)

Amonestados: E. López (47’), J. Ponce

Expulsados: E. López (70’)

Real España (1): Luis López, Franklin Flores, Devron García, Gonzalo Ritacco, Eddie Hernández, Jack Baptisté, Darixon Vuelto (Exon Arzú 45’), Daniel Aparicio, César Romero (Cristopher Pike 66’), Edson Palacios (Mike Arana 65’) y Yochua Palacios.

Goles: E. Arzú (83’)

Amonestados: D. García (6’)

Expulsados:

Árbitro: Julio Güity

Estadio: Emilio Williams, Choluteca

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