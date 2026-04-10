Real Madrid no puede con el Girona

El Real Madrid fue incapaz de ganar al Girona en el estadio Santiago Bernabéu (1-1) después de que el francés Lemar igualara el tanto inicial, al inicio de la segunda parte, del uruguayo Federico Valverde que puso por delante al cuadro de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid suma su tercer partido sin ganar. A la derrota en Mallorca y frente al Bayern Múnich se unió esta igualada que le puede dejar a nueve puntos del líder, el Barcelona, que el sábado recibe al Espanyol. EFE